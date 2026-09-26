Rosario Central dio vuelta el resultado con polémica en su victoria parcial ante Estudiates de La Plata por 3 a 1 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la final de la Supercopa Internacional 2026. El Canalla llega como ganador de la tabla anual de 2025, mientras que el Pincha obtuvo su lugar tras conquistar el Trofeo de Campeones.

Al minuto de juego tomó ventaja El Pincha con Alexis Castro en un duelo cargado de condimentos extras, desde el pasillo de espaldas que el conjunto platense le brindó a los santafesinos a fines del 2025, cuando AFA le brindó un título que no estaba preestablecido.

Los cambios rápidos en Estudiantes

A los 12 minutos, el mediocampista Gabriel Neves tuvo que ser reemplazado en Estudiantes por una lesión ósea en una de sus muñecas. En su lugar ingresó Jalis Elías que apenas 8 más tarde sufrió una dura lesión en la rodilla de la pierna izquierda. Fabricio Pérez se terminó de afianzar en la mitad de la cancha para el equipo de Alexander Medina.

El golazo de Di María

A los 23 minutos, el campeón del mundo Ángel Di María tuvo la chance desde un tiro libre, desde el centro un poco recostado a la derecha del ataque. E 11 sacó un zurdazo combado, imposible para Fernando Muslera que con el vuelo no hizo más que llenar de espectacularidad a la acción.

La polémica en el descuento

Para un partido tan cargado, la polémica de la tarde sube un capítulo más. Penal que Darío Herrera cobra a través del VAR. Supuesta infracción de Leandro González Pírez ante el ingreso de Enzo Copetti.

A Di María poco le importó y con una gran definición puso en ventaja al Canalla por primera vez en la tarde en el octavo minuto de adición.

Pésimo arbitraje de Herrera

El juez neuquino no quiso expulsar al juvenil de Central Elías Verón. Amonestado, el jugador que había ingresado para el arranque del complemento, le pegó una patada al rival que le quitó la pelota. Correspondía de mínimo la amarilla, segundos después de haber visto la primera. Asumiendo el beneficio, a la jugada siguiente el técnico de los rosarionos, Miguel Almirón, sacó al futbolista en cuestión de la cancha.

El broche de la bochornosa tarde

En el quinto minuto de adición del segundo tiempo, llegó el tercer gol de Central, tras un tiro de esquina favorable a Estudiantes que fue despejado. Salió la contra y Julián Fernández acertó al arco que estaba desprotegido sin la presencia de Muslera que había ido a tratar de encontrar el empate.

Síntesis

Rosario Central 3: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes 1: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Goles: PT 1' Castro (E), 23' Di María (RC), 45+8' Di María (RC de penal). ST 45+5' Julián Fernández (RC)

Cambios: PT 12' Jalil Elías por Neves (E), 20’ Fabricio Pérez por Elías (E). ST al inicio Adolfo Gaich por Rodríguez (E), Eric Meza por Mancuso (E) y Elías Verón por Duarte (RC), 20' Lucas Alario por Carrillo (E), 21' Alexis Soto por Verón (C).

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero



Árbitro: Darío Herrera



VAR: Jorge Baliño

La previa

Será una final con mucho en juego para dos equipos que atraviesan distintos frentes de competencia y que buscarán sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas. En caso de igualdad después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición será mediante penales.

Rosario Central llega a esta definición luego de haber terminado como el equipo con mayor cantidad de puntos en la tabla anual de la Liga Profesional 2025, con 66 unidades. Además, el conjunto dirigido por Jorge Almirón atraviesa un buen presente en el Clausura y encadena dos triunfos consecutivos.

El Canalla tendrá algunas bajas importantes. Jaminton Campaz se encuentra con la Selección de Colombia y Vicente Pizarro fue citado por Chile, mientras que Alan Rodríguez tampoco estará disponible por lesión.

En ofensiva, Ángel Di María será una de las principales cartas del conjunto rosarino, acompañado por Enzo Copetti y Giovanni Cantizano.

El Pincha consiguió su boleto a la Supercopa Internacional después de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. En aquella definición derrotó 2-1 a Platense con dos goles de Lucas Alario.

El equipo conducido por Alexander Medina llega además con la cabeza puesta en varios objetivos. Estudiantes continúa en carrera en la Copa Libertadores, donde avanzó a las semifinales, y también mantiene competencia en el torneo local y la Copa Argentina.

Para esta final, el conjunto platense no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios, según las últimas informaciones, mientras que Tomás Palacios sí estará disponible.

El duelo tendrá además un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambos clubes. En los octavos de final del Clausura 2025, Estudiantes eliminó a Central tras imponerse 1-0. Posteriormente, el episodio del recibimiento al Canalla tras su consagración generó una fuerte tensión entre ambas instituciones.

Este año volvieron a enfrentarse por los 16avos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Estudiantes volvió a imponerse, esta vez por 3-0, con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Ahora, el escenario será diferente: habrá un título en juego y ambos buscarán cerrar la tarde en Santiago del Estero con una nueva estrella.