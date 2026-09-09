Pensando en su próximo compromiso, River continuará teniendo la baja de Aníbal Moreno, que atraviesa un momento físico comprometido con una lesión lumbar que aún lo tiene entrenando de manera diferenciada. El mediocampista, que todavía no pudo estar presente desde que Leonardo Ponzio es el entrenador, quedó oficialmente descartado para el choque ante Atlético Tucumán del próximo fin de semana.

Los problemas de Moreno son producto de una discopatía lumbar que tuvo previamente y le derivó en una lumbalgia que lo marginó desde la entrada en calor previa al encuentro contra Banfield. El cuerpo médico del club continúa evaluando su evolución, aunque por el momento no hay plazos definidos para su regreso. El ex Racing y Newell's realiza trabajos de recuperación y kinesiología, con la intención de evitar riesgos y lograr una recuperación completa antes de volver a la competencia.

Hasta el momento Ponzio utilizó a Fausto Vera en su reemplazo como volante central posicional, y todo indica que ratificará en el puesto al surgido en Argentinos Juniors para la visita a Atlético Tucumán del próximo sábado a las 17.30 en el José Fierro. En cuanto a Moreno, será exigido día a día hasta poder tener el alta médica para volver a estar a disposición.