Luego de la importante victoria de River ante Independiente Rivadavia en el Monumental, se dio la primera conferencia de Leonardo Ponzio como entrenador en la que fue su casa y donde estuvo por última vez hace 4 años, el momento en el que decidió abandonar el fútbol. El técnico interino del Millonario dio sus apreciaciones del 3-1 ante los mendocinos y, ante todo, evitó dejarse llevar por el sentimiento positivo de las dos victorias consecutivas del equipo.

"Hacía mucho que no podía estar adentro del Monumental. Estoy contento porque la realidad es que uno espera el debut de local y sentir a las 90 mil personas que están", dijo Ponzio de su vuelta al campo de juego. Ya sobre el partido, evitó darse demasiados méritos por el rendimiento del equipo ante la pregunta de si ya se veía su idea: "Sería muy egoísta creer que todo esto es parte de uno. Viene de principio de año, hoy se logró ganar dos partidos seguidos y eso da confianza. Se logró convertir tres goles y también da confianza, pero recién van dos partidos".

Acerca de la actuación del equipo, Ponzio se mostró conforme por lo mostrado por River y destacó a Independiente Rivadavia: "La actuación fue buena, jugamos contra el primero de la tabla anual. Tiene un juego directo, te llena el área de centros y ese es su fuerte porque sus jugadores lo interpretan. Lo bueno es cuando tenemos juego asociado y defensivamente se sostiene a los de adelante. Es viable por los jugadores que tenemos que podamos hacer la diferencia", sostuvo.

Con respecto al mercado de pases, donde River todavía tiene unos días más de prórroga para realizar una última incorporación, el ex volante fue contundente: "No pedí a nadie. Hemos tenido conversaciones por lo de Giorgio (Constantini), pero siento que hay un gran equipo y unas inferiores muy buenas. Entonces, yo hoy no pediría nada".

Por último, Ponzio dimensionó lo que significa para él la responsabilidad de sentarse en el banco de River, al menos de acá a fin de año. "Para mí esto es día a día, ponerme a punto y a prueba e inculcar que este es un club en el que siempre hay que ir para adelante y siempre tenés la responsabilidad. En este lugar hay que estar todos los días a más del 100%.", cerró.