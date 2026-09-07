En uno de los duelos de la jornada de domingo, River le gana 3-1 a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El Millonario, que tendrá por primera vez a Leonardo Ponzio en el banco de suplentes enfrente de su gente, está en ventaja por un penal de Gonzalo Montiel y un doblete de Tomás Galván, sumando tres puntos importantes pensando en clasificar a octavos como también en sumar para la tabla anual. Álex Arce descontó para la visita. El encuentro es transmisión de las radios del Grupo Prima Multmedios.

La noche del Monumental mostró dentro de un mismo contexto las distintas versiones de River que conviven dentro de sí. En un primer tiempo que arrancó flojo, el Millonario encontró la llave gracias a la inspiración de Ángel Correa, una de las figuras del duelo, que fue derribado en el área y le dio la chance a Montiel de abrir la cuenta. Desde allí, el equipo de Ponzio mostró de a poco su mejor cara, generando peligro y ocasiones: Almada tuvo el segundo y luego, en el comienzo del complemento, Correa hizo trabajar de nuevo a Nicolás Bolcato.

Montiel, de penal, abrió el camino para River. (Foto: Marcelo Carroll - Clarín)

Poco después, primó la "lógica" y cayó el segundo, con un Galván despierto que aprovechó el rebote de la atajada de Bolcato a Almada para ampliar la distancia. Sin embargo, el triunfo que parecía tranquilo no lo fue: Independiente Rivadavia mejoró con los cambios, Arce descontó promediando el complemento y Luis Sequeira reventó el travesaño luego de que Santiago Beltrán apareciera para evitar otro tanto mendocino. A pesar de los fantasmas, River encontró una nueva asociación que lo sacó de aprietos en donde Galván, de gran noche, la colgó del ángulo para el 3-1 que fue definitivo.

Triunfo importante para el Millonario, que superó a un rival complicado con momentos de buen juego y mostrando que sus refuerzos empiezan a engranar a pesar de seguir mostrando cierta fragilidad defensiva, lo que inspira a los de Ponzio a seguir encontrando una buena versión que haga olvidar la crisis del comienzo de semestre. Por su parte y pese a la derrota, Independiente Rivadavia sigue dentro de los ocho en la Zona A y primero en la tabla anual.

River 3-1 Independiente Rivadavia, los goles

Montiel, habitual ejecutor de los penales en el Millonario, se hizo cargo de poner el 1-0. Un pase al espacio de Almada para el desmarque de Correa terminó con el delantero metiéndose en el área y siendo derribado por Leonard Costa. Luego de la sanción del árbitro Nicolás Ramírez, Montiel remató al medio del arco para engañar al arquero Nicolás Bolcato y abrir la cuenta.

Luego de unos primeros minutos donde consiguió llevar mucho peligro al arco rival, River finalmente plasmó un segundo tanto que consolidó su dominio. En una gran jugada a puro pase, se juntaron Correa y Almada para que éste último remate al palo lejano. Luego de la atajada del arquero Bolcato, apareció Galván para anticipar a los defensores rivales y poner el 2-0.

A pesar de que el triunfo parecía encaminado, Independiente Rivadavia reaccionó, descontó y empezó a amenazar con fuerza. Luego de un previo aviso, Arce apareció por el área chica luego de que Florentín bajara un centro al segundo palo y la mandó de cabeza al fondo de la red, materializando el 1-2 mendocino.

Después de unos minutos de zozobra, River iba a encontrar un nuevo tanto que le dio la tranquilidad en un duelo que se le había complciado inesperadamente. Una nueva jugada arrancada por Correa finalizó con una dejadita de Lucas Beltrán para un Galván que se acomodó para su derecha y sacó un bellísimo remate colocado al ángulo izquierdo de un Bolcato que nada pudo hacer.

Almada pudo aumentar

En un primer tiempo donde tuvo las mejores ocasiones, River estuvo cerca de irse 2-0 al descanso. Tras una buena acción colectiva, Montiel encontró a Correa, que desbordó y sacó un pase atrás para la llegada de un Almada que cruzó un remate bajo que se metía en el arco de no ser por la salvada de Alejo Osella en la línea.

Beltrán salvó a River

A pesar de mostrarse superior en el segundo tiempo, el Millonario sufrió en un par de ocasiones y Beltrán apareció para sostener el cero. Primero, en un contaataque de Independiente Rivadavia, el arquero puso firmes las manos ante un remate franco de Fabrizio Sartori, mientras que minutos más tarde, luego del segundo tanto, el guardameta de 21 años tuvo una gran intervención ante un cabezazo de Álex Arce, que luego en el rebote Matías Fernández envió al lateral de la red.

Florentín, al límite de la expulsión

En la jugada polémica del primer tiempo, la entrada del jugador de Independiente Rivadavia generó el exhaustivo reclamo de todo River. En una acción dividida, el jugador paraguayo fue con la pierna demasiado arriba e impactó a Lucas Martínez Quarta. Para el árbitro Nicolás Ramírez la jugada solamente ameritó amarilla, lo que despertó el gran disgusto de Ponzio.

El recibimiento para Ponzio

En su primer encuentro dirigiendo a River en el Monumental, hubo algunas muestras de afecto para Ponzio, ídolo en su etapa como jugador y protagonista de las dos conquistas de la Copa Libertadores en 2015 y 2018 del Millonario, entre muchos otros títulos. En el recibimiento al equipo, se pudieron ver algunas banderas dedicadas al ex volante que dejó temporalmente su labor en la secretaría técnica del club para asumir como director técnico interino.

Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: BYD Monumental.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.

La previa

El conjunto de Núñez llega al encuentro con el ánimo renovado luego del final del ciclo de Eduardo Coudet tras un inicio de semestre muy complicado que terminó con las eliminaciones en Copa Argentina y Copa Sudamericana. En su lugar, Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y debutó con una victoria 3-2 ante Banfield, en el Florencio Sola.

El triunfo significó un envión importante para River, que ahora pretende hacerse fuerte en casa y conseguir su segundo triunfo consecutivo. Actualmente suma siete puntos en la Zona B y ubicado en el puesto 11°, por lo que una nueva victoria le permitiría acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Ponzio apostaría por darle continuidad a la formación que venció al Taladro. El equipo mostró una imagen más ofensiva y dinámica, con Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi como principales argumentos en ataque.

River va por su segunda victoria consecutiva en el torneo local

Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del fútbol argentino durante 2026. Independiente Rivadavia llega al Monumental como líder de la tabla anual, después de una campaña de enorme regularidad. La Lepra viene de protagonizar una gran remontada ante Racing: comenzó perdiendo y terminó imponiéndose 3-1 en Mendoza, con goles de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Álex Arce. Ese resultado le permitió alcanzar las 45 unidades en la tabla anual y quedarse con la cima.

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará trasladar esa fortaleza al Monumental. La visita, además, llega con la confianza de saber que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y que cada punto resulta fundamental en su pelea por las copas internacionales y la tabla general.