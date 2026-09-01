El 1 de septiembre de 1974 es una fecha muy especial para Deportivo Roca, el día de su nacimiento, de su fundación. Luego de muchas idas y vueltas, de reuniones, se llegó a concretar la fusión aquel día entre las tres entidades más fuertes y representativas de General Roca hace más de cinco décadas.

Algunos memoriosos cuentan que la creación de la nueva institución que un viernes 5 de Abril hubo una cena, donde comenzarían a cimentarse las bases de la mencionada unión de los clubes.

Allí estuvieron los principales referentes de los clubes: Italia Unida (representada por el señor Emilio Saracco); Club Río Negro (representado por Julio Muñecas) y la Asociación Patriótica Tiro Federal (con Himerio “Chichi” Martínez). Fue una integración totalmente abierta, desinteresada y que se inspiró en el deseo de proyectar a la ciudad a través de un símbolo deportivo.

Y ese grupo de dirigentes hizo coincidir la fecha de fundación de la institución con la del cumpleaños de la ciudad.

El color naranja con vivos azules surge de una reunión integrada por los señores: Londero, Carbonell, Benjamín Sánchez, Pablo Verani y otros. En el momento de hablar de los colores, tras intercambio de ideas se pensó en el Mundial de Fútbol que se estaba realizando en la hoy desapareciada Alemania Federal y surgió el color “naranja”, de la selección Holandesa, de excelente desempeño en la contienda mundialista. El proyecto fue presentado a la Comisión Directiva que regia los destinos de esta nueva entidad y en sesión ordinaria se trató el tema, aprobándose por unanimidad los colores “naranja con vivos “azules”.

El natatorio del club ubicado en el complejo Deportivo "Pablo Verani" de la calle Gobernador Castello y Ruta Nacional 22

Presidentes

Desde la fundación fueron arrancó un triunvirato, conformado por Himerio Martínez, Julio Muñecas y Jorge Saracco; luego siguieron Pablo Verani (1975-1984); Francisco Ferraris y Horacio Apestegui (1984-1991); Vicente Filippuzzi (1999-2004); Juan Carlos Occhionero (2004-2008); Daniel Fernández (2008-2012); Jorge Escaris (2012-2018), posteriormente fueron mandatarios de la entidad Gustavo López (2018 a 2023), Fernando Merino (2023 a 2025) y el retorno de Escaris en 2025 con mandato hasta 2027.

Fútbol

El club ha jugado en la máxima categoría del fútbol argentino en dos oportunidades, al clasificar para participar a los viejos Torneo Nacionales de primera división A, en 1978 y 1982.

En 1978 finalizó quinto, en una zona de 8 equipos en el Grupo C, ganando cinco encuentros, empatando 4 y perdiendo otros cinco. Entre sus más destacados resultados se encontró la victoria 1 a 0 en condición de local ante Argentinos Juniors que contó en cancha con Diego Armando Maradona y el triunfo por 1 a 0 como visitante ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En 1982 finalizó sexto, entre 8 equipos, aunque cabe destacar sendas victorias ante el Racing Club de Avellaneda, por 2 a 0 en condición de local en el estadio Luis Maiolino y 3 a 1 como visitante en el sur del conurbano bonaerense.

Básquetbol

Deportivo Roca en el año 1993, salió campeón de la segunda división del básquetbol argentino., Torneo Nacional de Ascenso (TNA) temporada 1992/1993 al vencer en la serie final del torneo a Sportivo Independiente de General Pico, La Pampa, por un contundente 3 a 0.

El primer equipo logró la permanencia en la primera división de la Liga Nacional de Básquet hasta el año 1999. Para 2002, el equipo de básquet descendió a la Liga Nacional B.

Actualidad compleja

A comienzos de julio de este año, la Comisión Directiva expuso una realidad que golpea de lleno al histórico "Depo": la institución arrastra un pasivo cercano a 950 millones de pesos, producto de juicios, deudas y compromisos legales que hoy ponen en serio riesgo su estabilidad económica.

La conducción calificó el escenario como uno de los más graves de la historia del club y reconoció que la continuidad de la institución dependerá de una administración "extremadamente prudente". En ese contexto, anunció la aplicación inmediata de severas medidas de contingencia para proteger el patrimonio y garantizar el funcionamiento mínimo de las actividades sociales y deportivas.

Según explicaron las autoridades, la crisis financiera no responde a un único factor, sino a una acumulación de litigios y obligaciones heredadas que hoy impactan de lleno sobre las cuentas del club. Entre los principales problemas mencionaron ejecuciones fiscales, demandas laborales y un convenio extrajudicial.