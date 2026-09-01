Luego de la derrota de ayer ante Instituto en Alta Córdoba que extiende su mal momento, Néstor Gorosito fue despedido como entrenador de San Lorenzo. La decisión de la dirigencia se tomó ayer por la noche y hoy por la tarde se le comunicó a Pipo, que pese a su voluntad de continuar fue destituido después de solamente ocho partidos en el cargo.

Después de la cuarta derrota en ocho partidos, la Comisión Directiva llegó a la conclusión de que es necesario un cambio de aire. Lo cierto es que Pipo, que solamente sumó 7 sobre 21 puntos disputados y quedó eliminado de la Copa Argentina contra Deportivo Riestra, nunca contó con el respaldo real de una CD de la que no fue primera opción y por el que han decidido no seguir apostando. Después de la derrota con Huracán en el Nuevo Gasómetro, algo que no pasaba desde 2001, el crédito interno se terminó y su continuidad era partido a partido.

“No se me cruza por la cabeza irme”, dijo Gorosito en la conferencia de prensa tras la victoria de Instituto en Alta Córdoba. Y agregó: “Tenemos que jugar mejor de lo que jugamos, pero el primer tiempo no fue malo y por ahí podríamos haber hecho un gol”. Pese a aquel optimismo, sumado a la llegada de Facundo Farías por su insistencia (lo tuvo en Colón), el final llegó más rápido de lo pensado para un Pipo que esperó volver al club de sus amores durante más de veinte años para terminar en la puerta de salida demasiado pronto.