Este domingo en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano en San Francisco, ciudad del este de la provincia de Córdoba, lindante con Santa Fe, el Club Cipolletti jugará su tercera final para ascender a la segunda categoría del fútbol argentino, cuando enfrente a San Martín de Formosa a partido único por el primer ascenso del Torneo Federal A 2026 al certamen de la Primera Nacional del año venidero Y como en los dos anteriores, lo hará en un año que como en las dos ocasiones anteriores finalizan con el mismo número, el 6.

La primera de ellas se la ganó a Independiente de Neuquén hace 40 años, y la segunda la perdió contra Juventud Antoniana hace tres décadas atrás, ambas disputadas en el siglo pasado.

En junio de 1986, la AFA formuló una restructuración de las divisionales del fútbol argentino, y determinó que finalizado en Mundial de México 1986, se implementaría una segunda categoría, que se llamó la Primera B Nacional, que reunió a equipos que militaban en la Primera B Metropolitana para los directamente afiliados y para los del mal llamado interior, plazas para aquellas ligas más importantes del país, lo que se denominó para esa primera edición una plaza fija.

Aquel primer torneo, que se jugó entre 1986/1987, también se implementó un nuevo calendario, para ponerse en concordancia con la programación europea, designando a los diez mejores ubicados de la Primera B, y diez clubes estratégicamente señalados de las provincias argentinas.

En nuestra región, dispuso una plaza a definir entre la Liga Deportiva Confluencia y la Liga de Fútbol de Neuquén, que lo hicieron Cipolletti e Independiente. El albirrojo tomó la plaza que no quiso utilizar Alianza de Cutral Co, el mejor equipo de aquellos años, que luego de jugar la Liguilla Prelibertadores de América y caer en el cruce ante Boca Juniors, desarmó su plantel por cuestiones económicas y la recomendación del gobierno de turno.

En la ida se puso Independiente, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno, donde hoy se emplaza un corralón de materiales mayorista, por 1 a 0 con tando de penal del desaparecido Miguel Ángel Diaz. La revancha siete días despues de La Visera, la ganó el albinegro 2 a 1, lo ganaba el visitante con tanto de Eduardo Roberto Sánchez, lo empató el ex goleador de Racing de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino, Miguel Ballejos a cinco minutos del final, en tiempo de descuento, tras un penal dudoso que cobró Francisco Cardillo, Rubén Alberto "Bambi" Flores decretó el triunfo, que llevó a jugar un tercer partido.

Rubén Flores, ícono y referente en la historia albinegra

El cotejo definitorio lo ganó el elenco rionegrino por 3 a 0 en el Luis Maiolino el estadio de Deportivo Roca en el barrio Quintú Panal, Miguel Ballejos, Juan Manuel Sotelo y Adolfo Bastías señalaron los tantos del equipo que dirigió Alberto "Toscano" Rendo, partido que dirigió uno de los mejores árbitros argentinos de la historia, Teodoro Nitti, por la significancia del choque.

Diez años despúes, el partido "raro"

Una década más tarde, "la taba se dio vuelta" y en la primera edición del Torneo Argentino que se jugó en las temporadas 19951996, Cipolletti enfrentó a Juventud Antoniana de Salta en la final del flamante torneo (hoy Torneo Federal A).

Mucho se habló y se sigue comentando de aquel encuentro, que ganó el equipo norteño por 1 a 0, tras haber igualado en la ida 0 a 0. El albiengro dirigido por el necochense Miguel Ángel López que la primera parte del campeonato lo hizo como jugador, cuando el equipo lo comandaba desde el banco de suplentes Hugo Zerr, no había perdido nunca de local y cayó en el partido definitorio.

Las noticias a nivel nacional de aquellos tiempos freflejaron lo ocurrido el reducto albinegro por una invasión de los hinchas al campo de juego que terminó en batalla campal. El campo de juego fue tierra de nadie al terminar el partido y pudo ser una tragedia. De milagro no hubo heridos de gravedad, pero se perdieron centenares de hinchas que decidieron no ir más a la cancha. Y una foto del partido, fue un hincha albinegro pateando la cabeza en el suelo del defensor Martín Ligori, que de casualidad no tuvo consecuencias.

La desaparecida revista El Gráfico de la editorial Atlántida título a doble pagina hace 30 años, “Cipolletti descendió a las hogueras de la vergüenza”, partido que a mucha gente "no le cerró" lo que pasó en la cancha.

Lo cierto, es que Cipolletti, en su propio estadio perdió la final. La segunda de su historia.

El desaparecido colega Gustavo Ruíz cuando se cumplieron 25 años del partido, recordó aquel partido con testimonios valiosos del presidente de Cipolletti en ese momento Jorge Galavanessky y el árbtro del partido Oscar Sequeira.