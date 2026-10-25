El Albinegro afrontará este domingo una de las citas más importantes de su historia. Desde las 15, se medirá con San Martín de Formosa en la final del Torneo Federal A, en busca del regreso a la segunda categoría del fútbol argentino. El encuentro se disputará en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, y será arbitrado por Matías Billone Carpio.

El conjunto rionegrino llega a la definición después de superar a Alvarado de Mar del Plata en las semifinales. En el partido de ida, disputado en La Visera de Cemento, consiguió una victoria por 1-0 gracias al gol de Cristian González. En la revancha, jugada en el estadio José María Minella, igualó 0-0 y selló su clasificación.

Bajo la conducción de Fabián Enríquez, quien tomó el mando tras la salida de Daniel Cravero por motivos de salud, el Albinegro logró consolidarse a lo largo de la competencia y quedó a un partido de cumplir el objetivo de volver a la Primera Nacional, categoría que no disputa desde hace 25 años.

Para la final, una de las principales novedades será el regreso del delantero Federico Acevedo, quien cumplió la suspensión tras su expulsión en la semifinal de ida. La principal incógnita pasa por la defensa: Víctor Manchafico arrastra una molestia muscular y será evaluado hasta último momento. Si no llega en condiciones, su lugar podría ser ocupado por Yago Piro.

San martín, el mejor equipo de la categoría a lo largo de la temporada

Del otro lado estará San Martín de Formosa, uno de los equipos más regulares del campeonato. El conjunto dirigido por Marcelo Rubino terminó primero en las dos fases de grupos y alcanzó la final sin perder en las dos series eliminatorias. En semifinales, el Santo formoseño dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca. En la ida empató 1-1 como visitante, con un tanto de Lautaro Ceratto, mientras que en la revancha se impuso por 2-0 con goles de Ceratto y Ricardo Tapia.

Entre sus principales figuras aparece Gervasio Núñez, futbolista de experiencia que aporta creatividad y manejo de pelota en la mitad de la cancha. En ofensiva, Mauro Siergiejuk será una de las referencias para intentar lastimar a la defensa albinegra.

San Martín buscará coronar una campaña sobresaliente con el ascenso a la Primera Nacional, luego de haber quedado a las puertas del objetivo en la temporada anterior, cuando perdió la final por el segundo ascenso frente a Atlético de Rafaela.

Probables Formaciones:

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico o Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Federico Acevedo y Martín Peralta.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk.

Datos del partido:

Horario: 15.

Estadio: Juan Pablo Francia, Sportivo Belgrano, San Francisco, Córdoba.

Árbitro: Matías Billone Carpio.

Transmisión: LPF Play.