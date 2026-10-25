Con el partido que jugaron este sábado en Tierra del Fuego y que finalizó igualado entre Camioneros de Río Grande y Bancruz de Río Gallegos comenzó a jugarse los octavos de final -tercera ronda partidos de ida- de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026, donde este domingo se presentaran los equipos representativos de las provincias de Río Negro y Neuquén que aún siguen en competencia.

En la isla, en la cancha de césped sintético del Centro Deportivo Municipal de Río Grande, el equipo local arrancó ganando con tanto de Mauricio Robledo a los dos minutos de iniciado el juego, antes del primer cuarto de hora los de la capital de Río Gallegos llegaron a la igualdad, por intermedio de Jorge Alarcón y que a la postre marcó el resultado final del partido, que fue 1 a 1.

En Villa Regina, aparece uno de los partidos más destacados de los cruces, cuando se enfrenten desde las 16, Atlético Regina y San Patricio de El Chañar con cuaterna arbitral de la Liga de Luis Beltrán que encabezará Héctor Emilio Cubría con Lucas Alejandro Moreira y José Hernán Huaquipán como asistentes y Oscar Alberto Valdebenito, como cuarto árbitro.

A la misma hora, en el oeste de la capital neuquina, Maronese recibirá a Estudiantes de San Carlos de Bariloche, con cuaterna de la Liga Deportivo Confluencia de Cipolletti, como árbitro: Darío Germán Macchi, asistentes, Gastón Adriel Sandoval y Lautaro Osses y cuarto árbitro, Ezequiel Oscar Escobar.

Alianza de Cutral Co uno de los candidatos de la patagonia norte se presentará en San Carlos de Bariloche

El otro equipo neuquino que sigue en carrera, Alianza de Cutral Co será visitante de Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche en el estadio Municipal José Antonio Jalil de 9 de Julio y Gallardo desde 17, el árbitro principal será Danilo Ariel Viola, que llegará acompañado a la ciudad lacustre y cordillerana del sur rionegrino por Luciano Tolosa, Gabriela Dorrego y Agustín Linares, todos de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma.

Desde las 15, en Carmen de Patagones, Jorge Newebery de esa ciudad bonaerense pero que milita en el Liga de la capital de Rio Negro será anfitrión del Deportivo Roca, cuaterna de la Liga de Coronel Dorrego, árbitro, Lucas De Dios, como asistentes, Braian Ricardo Romero Coronel y Blas Torres, y como cuarto colegiado, Oscar Hernán Perotti.

También a las 15, pero en Puerto Madryn, por la zona baja de la zona más austral se cruzarán, Juan Jose (JJ) Moreno ante el uno de los candidatos Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, con jueces de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), el siempre cuestionado y polémico Leandro Gatica que llegará a la cuidad portuaria chubutense con Martín Molina, Nicolás Carlo García y Lautaro Tomás Fonseca (Neuquén).

En tanto, a las 16, en el estadio Municipal (ex YPF) de Kilómetro 3 del barrio Gdneral Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia, CAI (Comisión de Actividades Infantiles) oficiará de local de la capital del pétroleo chubutense de Deportivo Villalonga, el equipo "Cebollero" de la ciudad homónima bonaerense que también milita en la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, allí dirigirán de la Liga del Valle de Chubut con sede en Trelew, Nicolás Conejero, Caleb Josué Braco, Ángel Guillermo Díaz y Santiago Van Dick.

Finalmente, en Rio Gallegos, habrá choque de equipos de la capital de Santa Cruz, Boxing será local de Escorpión, con jueces de Comodoro Rivadavia, Marcelo Gabriel Ugarte, Maximiliano Selg, Gabriel Jarpa y Carlos Humberto Rujano, a partir de las 17.

Las revanchas serán semana próxima en los escenarios inversos. Se especula que la mayoría de los partidos irían el sábado 30 de octubre o en su defecto domingo 1 de noviembre por la mañana, para no coincidir con el super clásico del fútbol argentino, que se jugará en La Bombonera de Buenos Aires desde las 15 en el primer día del mes, entre Boca Juniors y River Plate.

Los cruces ya tienen un resultado puesto