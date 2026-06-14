Finalmente, Lamine Yamal marcará el presente en el debut de España en la Copa del Mundo, luego de superar un desgarro en la pierna izquierda que lo llevó a viajar lesionado a Estados Unidos.

Luis de la Fuente, su técnico en la Selección campeona de Europa, confirmó hoy en conferencia de prensa que una de las máximas estrellas que tiene el certamen no está pleno para ir desde el arranque, pero que será una opción que se guarde como relevo ante Cabo Verde por la 1ª fecha del Grupo H.

El jugador del Barsa se había lesionado el 22 de abril, luego de ejecutar un penal en el partido del campeón de La Liga ante Celta. Su problema fue el bicep femoral (isquiotibial) y en principio se temió por algo de mayor complejidad.

Finalmente, el cuerpo médico español planificó para él una recuperación personalizada que lo devolverá a la cancha justo a tiempo y sin necesidad de pasar por el quirófono como se especuló en las primeras horas, temiendo un desprendimiento. De todas maneras, su preparación no suma minutos de fútbol desde hace casi dos meses, sólo lo que ha podido completar internamente en la concentración.

Máxima atracción

La figura del joven nacido en Barcelona es una de las máximas atracciones en Estados Unidos, donde hay edificios enteros decorados con su gigantografía.

Campeón de Europa con España tiene el gran reto de liderar al club ibérico en una Copa del Mundo en la que su equipo parte como favorito, integrando una generación de jóvenes con mucho talento que han puesto su sello en cuanto al estilo de juego.

Aunque se supone que su reinserción al máximo nivel no será sencilla después de un parate tan extenso, la plenitud será objetivo con el paso de los partidos.