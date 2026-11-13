Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores con una escapada internacional que tuvo como escenario a Perú. La esposa de Lionel Messi viajó a ese país por compromisos laborales y compartió algunas imágenes de su recorrido, pero un video particular terminó convirtiéndose en el gran protagonista de sus publicaciones. La repercusión fue inmediata y hasta involucró al capitán argentino.

El motivo de la visita está relacionado con su actividad como embajadora de Tiffany & Co., una reconocida firma internacional de joyería de lujo. La empresaria fue convocada para participar de una experiencia especial en territorio peruano, una nueva oportunidad que refleja el crecimiento de su carrera y la construcción de una agenda profesional independiente de la trayectoria deportiva de su marido.

Entre las primeras imágenes que difundió en sus historias de Instagram apareció una alpaca, uno de los animales más representativos de la región andina. También mostró la bandera peruana y compartió una postal de Cusco, donde se la pudo observar de espaldas frente a un paisaje imponente. Sin embargo, fue precisamente el video del animal el que despertó la ocurrencia más comentada.

La publicación recibió una catarata de respuestas y hubo un mensaje que rápidamente sobresalió entre los demás: “El GOAT, Messi”. El comentario hacía referencia al parecido entre la alpaca y una cabra, animal que en inglés se traduce como goat. La expresión también tiene un significado especial en el deporte, ya que funciona como abreviatura de Greatest Of All Time, es decir, el mejor de todos los tiempos, un reconocimiento habitual para el rosarino.

La presencia de Lionel Messi también despertó curiosidad entre los usuarios, que comenzaron a preguntarse si el futbolista había acompañado a su esposa en esta aventura. Sin embargo, el campeón del mundo no apareció en ninguna de las postales compartidas por Antonela. Actualmente, el delantero se encuentra en Estados Unidos, donde continúa con sus compromisos profesionales junto al Inter Miami.

Esta no es la primera vez que Antonela Roccuzzo viaja por cuestiones laborales sin su familia. Su designación como embajadora de Tiffany & Co., anunciada en abril de 2026, consolidó una faceta empresarial que viene desarrollando con mayor protagonismo. En una entrevista con Vogue, reconoció el acompañamiento de su pareja: “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro”.

Por su parte, Messi también había hablado sobre cómo se organizan cuando ella debe ausentarse de casa. En una charla con Pollo Álvarez, explicó: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila”. Además, contó que al principio a Antonela le costaba alejarse de la rutina familiar y de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, pero que progresivamente logró disfrutar de estas oportunidades.

Mientras tanto, la visita de Antonela Roccuzzo a Perú coincidió con la presencia del papa León XIV, quien también se encuentra recorriendo el país sudamericano durante su gira. Entre paisajes, experiencias y compromisos profesionales, la empresaria consiguió convertirse en tendencia por una publicación tan sencilla como inesperada: una alpaca que terminó llevando el nombre de Lionel Messi a las conversaciones de las redes sociales.