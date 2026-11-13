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Final infartante en Córdoba

El manotazo de González Pirez que pudo cambiar la final: Independiente Rivadavia lo pidió como penal y el VAR no intervino

Independiente Rivadavia reclamó una infracción de Leandro González Pírez sobre José Florentín durante el tiempo extra de la final de la Supercopa Argentina. El árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó la jugada y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, tampoco intervino.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 09:18

Puntos clave

  • Independiente Rivadavia
  • VAR
  • Leandro González Pires

Resumen del artículo

Independiente Rivadavia reclamó un penal de Leandro González Pires sobre José Florentín en el alargue de la Supercopa Argentina ante Estudiantes. Ni Yael Falcón Pérez ni el VAR consideraron que hubo falta.
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El penal que reclamó Independiente (R) ante Estudiantes y pudo haber cambiado la Supercopa Argentina.

Estudiantes de La Plata se quedó con la Supercopa Argentina al derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia. La final se disputó en el estadio de Belgrano de Córdoba y se definió en el alargue. No faltó la polémica.

Cuando ya se jugaba el tiempo extra en Córdoba y el Pincha se imponía por la cabeza de Lucas Alario, la Lepra mendocina pidió un penal de Leandro González Pírez después de un tiro libre. José Florentín quedó tirado después de un claro manotazo del defensor. Para el árbitro Yael Falcón Pérez no fue infracción. Tampoco el VAR, a cargo de Héctor Paletta, consideró que era una acción para revisar.

La reacción de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia había tenido una gran reacción en el final del encuentro para llevarlo al tiempo extra. Guido Carrillo e Iván Villalba, en contra, le habían dado la ventaja a Estudiantes. Florentín descontó con un cabezazo. Por la misma vía, Villalba tuvo su revancha en una de las últimas para mandar la definición al alargue.

En el alargue, también por arriba, Alario le dio el título a Estudiantes. Es el 20 en su historia profesional. La jugada del posible penal quedó como la gran polémica de una final que se definió en el tiempo suplementario.

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