Las elecciones de moda de Antonela Roccuzzo vuelven a convertirse en una fuente de inspiración para quienes buscan renovar sus outfits sin resignar comodidad. Con combinaciones que incluyen jeans, zapatillas, prendas deportivas y accesorios protagonistas, la empresaria rosarina demuestra que los básicos pueden transformarse en grandes aliados a la hora de vestirse. Sus propuestas son ideales para tomar ideas de cara al próximo fin de semana largo.

Uno de los conjuntos que más se destaca tiene como protagonistas a un jean baggy celeste de tiro alto y una musculosa blanca corta de morley. La combinación consigue un equilibrio entre una prenda inferior holgada y una parte superior más ajustada, que permite resaltar la silueta. Para completar, Antonela eligió zapatillas urbanas de perfil bajo en tonos azul marino y negro, con detalles blancos, y sumó una cartera roja que aporta un toque de color.

La clave de este primer outfit está en su versatilidad. Es una alternativa que puede adaptarse tanto a una caminata como a un almuerzo o una salida informal. Para los días más frescos, se puede incorporar una campera de cuero negra o un cárdigan beige. Los anteojos de sol y una cartera bandolera también funcionan como complementos para darle personalidad al conjunto.

Los increíbles looks de Antonela Roccuzzo

Otra de las apuestas de Antonela Roccuzzo se aleja de lo deportivo y se inclina por una propuesta más sofisticada: el total denim. En esta oportunidad, eligió un conjunto de The Attico en gris topo con matices verde oliva y efecto desgastado. La combinación incluye una campera corta de estilo camisero y un pantalón de tiro alto con piernas extraanchas, acompañados por un top negro strapless.

El detalle que transforma este estilismo aparece en los accesorios. La esposa de Lionel Messi incorporó una mini cartera cilíndrica con estampado de leopardo de Dolce & Gabbana, que rompe con la paleta neutra. Aunque en esta ocasión optó por zapatos de punta fina, el conjunto también puede recrearse con prendas de denim similares y adaptarse a diferentes planes.

Para quienes prefieren sumar color, la rosarina también mostró un conjunto deportivo fucsia de Alo Yoga, marca de la que es embajadora. Está compuesto por una musculosa corta con tiras finas cruzadas en la espalda y un pantalón de jogging de cintura elástica alta. Las zapatillas blancas de cuero completan una combinación cómoda, mientras que el reloj inteligente rosa pastel acompaña la misma gama cromática.

Los increíbles looks de Antonela Roccuzzo

Por último, Antonela Roccuzzo apostó por un conjunto gris melange de inspiración deportiva, también de Alo Yoga, pensado para viajar. La musculosa ajustada y el pantalón de piernas anchas se distinguen por unas bandas laterales de strass que aportan brillo. Lo acompañó con zapatillas blancas de suela gruesa, un buzo a juego y una valija Louis Vuitton en tonos celeste y blanco.

Así, las elecciones de la empresaria ofrecen distintas alternativas para aprovechar el fin de semana largo: desde el clásico jean con zapatillas hasta los conjuntos monocromáticos y las prendas deportivas con detalles especiales. La propuesta es recuperar estas ideas, jugar con lo que ya está en el placard y encontrar combinaciones que permitan sentirse cómoda sin perder el estilo.

Los increíbles looks de Antonela Roccuzzo