La Fórmula 1 corre este fin de semana el Gran Premio de Mónaco, clásica prueba que integra el calendario hace más de 70 años. Se define el orden de partida para la carrera del domingo, donde Franco Colapinto mejoró su rendimiento luego de tres entrenamientos complicados.

El circuito callejero es el más corto del calendario, angosto y sin muchos espacios pasa sobrepaso. Un trazado lento donde se ve más lo táctico que la velocidad. Ante este panorama, la clasificación fue fundamental pensando en la carrera del domingo, donde Kimi Antonelli se quedó con la pole, por delante de Max Verstappen y Hamilton, en un a Q3 atractiva donde todos pelearon por mejorar sus tiempos. El italiano volvió a brillar y se encamina en una temporada donde es sólido líder, y buscará una nueva victoria para Mercedes.

Franco Colapinto se quedó en la Q2, luego de una buena actuación donde logró mejorar su tiempo de la Qualy 1 y aprovechando que Bortoleto no salió luego de un accidente. El Alpine escaló una posición quedando por delante de Arvid Lindbland, colocándose en el puesto 14 con un tiempo de 1:13.995.

Quedaron también definidos el orden de partida: Alex Albon (11°), Carlos Sainz (12°), Nico Hulkenberg (13°), Franco Colapinto (14°), Arvid Linblad (15°) y Gabriel Bortoleto (16°) Esteban Ocon (17 °), Sergio Checo Pérez (18°), Oliver Bearman (19°), Valtteri Bottas (20°), Fernando Alonso (21°) y Lance Stroll (22°).

En la Q1, el piloto argentino ya había logrado mejorar su presentación con relación a las prácticas. Con un tiempo de 1:14.573 se ubicó en el puesto 14, clasificando a la Q2. Su compañero Pierre Gasly quedó 12.

Ante esto, Franco Colapinto tuvo tres prácticas lejos del rendimiento mostrado fechas anteriores. Luego de la PF1, y la PF2 donde quedó 15, llegó la tercera que abrió el sábado, donde no brilló y terminó 19°, a 2.459 del líder. Promediando la práctica, sufrió un despiste, tocó el muro con la parte delantera, pero no sufrió daño.

3ra práctica

Luego del dominio absoluto de Ferrari en el primer día, apareció el líder Kimi Antonelli quien registró el mejor tiempo con 1:12.720, por delante de Leclerc y Hamilton.

Desde las 11am será la clasificación, prueba fundamental pensando en el Gran Premio, que se correrá el domingo desde las 10 am.