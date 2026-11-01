Kimi Antonelli reescribió la historia del automovilismo mundial, luego de consagrarse campeón de la Fórmula 1 con sólo 20 años de edad en el Gran Premio de México, donde finalizó tercero detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El italiano que corre para Mercedes Benz es el primer representante de su país en levantar el máximo trofeo sin conducir una Ferrari, aparte de ser el de menor de edad en colgarse los laureles: 20 años y 68 días.

En su segunda temporada en la máxima categoría, el europeo ingresó en la lista de los grandes. La Estrella de Plata no gabana el campeonato de pilotos desde 2020, cuando Hamilton sumó su séptima estrella.

Con 9 victorias, 7 poles y 18 podios, la campaña del joven despertó admiración por parte de todos y le devolvió a Italia una chapa que no se colgaba desde hace 73 años.

Antonelli es el sucesor de Lando Norris, quien había sido el mejor del mundo en 2025 con MacLaren.

Sus números

El italiano fue fichado como pilotos de prueba de Mercedes en 2019. Desde entonces se proclamó campeón del mundo en kartings en la temporada 2020 y 2021.

Un año más tarde fue el mejor del campeonato de la Fórmula 4 Italiana y Alemana, mientras que en el 2023 se proclamó en la Fórmula Regional Europea y de Medio Oriente.