Kimi Antonelli, a un paso de ser el campeón más joven de F1

Andrea Kimi Antonelli con Mercedes Benz tiene prácticamente asegurado el título, que podría definirse este domingo en el Gran Premio de México. Gracias a la victoria del domingo pasado, que fue la novena en la temporada para el italiano.

Antonelli llegó a los 365 puntos y le sacó 123 puntos a su escolta, que es su compañero de equipo, el británico George Russell, y 124 al otro contendiente al título, el también británico Lewis Hamilton (Ferrari).

De esta manera, el italiano de sólo 20 años podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en el GP de México de este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Qué necesita Antonelli para ser campeón de la F1

Para que esto ocurra, a Antonelli le bastará con terminar noveno en la carrera del domingo en caso de que Russell se quede con el triunfo; mientras que, si el ganador es Hamilton, el italiano gritará campeón si finaliza décimo.

De todas maneras, el italiano tiene el título prácticamente asegurado, ya que Hamilton o Russell tendrían que ganar las próximas cinco carreras para mantener las esperanzas.

Por ahora, el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 es el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró en la temporada 2010 con solo 23 años, 4 meses y 11 días.