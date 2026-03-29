Se corrió el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario anual de la Fórmula 1. Franco Colapinto partió en el puesto 15ª en el circuito de Suzuka donde ganó lugares, aunque un auto de seguridad lo perjudicó, mientras que Antonelli se recuperó de la perdida en la largada y dominó con autoridad, ganando su segunda carrera en la temporada.

El piloto italiano quedó como líder con 72 puntos, 9 por delante de su compañero Russell. Si bien no tuvo buena largada, un auto de seguridad le termina jugando a favor en el momento de cambio de neumáticos, lo dejó líder y desde ahí fue todo suyo.

En el circuito internacional de Suzuka, se dieron 53 vueltas una longitud total de 5.807 kilómetros de longitud, recorriendo un total de 307.471 kilómetros. El trazado tiene forma de 8, con 10 curvas hacia la derecha y 8 a la izquierda, la mayoría de ellas lentas, y sectores de velocidad media y alta.

En la partida, el McLaren de Oscar Piastri anticipó a todos y se quedó con el primer lugar, seguido por la Ferrari de Leclerc. Las Mercedes tuvieron una floja partida, quedando Russell tercero y Antonelli cayendo hasta el puesto 5. Franco Colapinto hice una buena largada, ganó una posición y vueltas siguiente se colocó 13ª.

En el giro 8, George Russell ensayo un intento de subirse a la cima, pero no pudo ante el australiano. Por su parte Antonelli recuperó terreno y quedó cuarto, mientras que en el giro 16 atacò al frances de Ferrari, pero sin éxitos.

El giro 18 fue el indicado para Franco Colapinto a Boxes, donde puso neumáticos duros y volvió en el puesto 18. Posteriormente entró Piastri y dejó a Russell líder, por delante de Antonelli.

En la 22 llegó el primer Safety Card, cuando Bearman se quedó en medio de la pista luego de un intento de paso contra Colapinto. Esto le jugó al favor para quienes no habían ingresado a boxes, quedando Antonelli como líder.El argentino había frenado vueltas anteriores, siendo perjudicado perdiendo colocaciones.

Reanudó la carrera en la vuelta 28. El italiano se mantiene líder, mientras que Hamilton superó a Russell en el tercer lugar. Colapinto escaló al puesto 16.

Sólido andar de Antonelli culminado el giro 39. El Mercedes saca diferencias notorias sobre Oscar Piastri, Hamilton y Leclerc, quien le sacó el lugar a Russell.

A falta de 6 vueltas, la pelea está por el tercer lugar, ahora en manos de Leclerc. Hamilton fue perdiendo rìtmo y está quinto. Colapinto se atascó en el puesto 16.

En la previa, Franco Colapinto, quien tuvo dos días preliminares complicados; lejos de los tiempos hechos en China. En la clasificación logró pasar a la Q2 quedando en el puesto 15 para la partida.

El joven italiano Antonelli hizo la pole y, junto con su compañero George Russell, largarán con sus Mercedes delante de todos. En segunda fila estará Piastri de McLaren junto a Leclerc de Ferrari.

La tercera fecha cerrará la participación en el continente asiático, luego de confirmarse la cancelación de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por los problemas en medio Oriente. la próxima fecha será el 3 de mayo en el GP de Miami.