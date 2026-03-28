Franco Colapinto largará desde el 15° lugar con Alpine en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, tercera fecha de la temporada 2026, que se disputará este domingo en el mítico circuito de Suzuka. La pole position quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien compartirá la primera fila con su compañero George Russell.

En su primera experiencia en suelo japonés, el piloto argentino no logró exprimir todo el potencial del Alpine a una vuelta y deberá avanzar desde atrás en carrera. Su rendimiento en clasificación quedó por debajo de lo esperado, especialmente en comparación con su compañero Pierre Gasly, quien fue siete décimas más rápido en la Q2 con el otro A526 y volvió a imponerse en el duelo interno (0-3).

Al igual que en China, Colapinto logró superar el primer corte con lo justo. Marcó 1m30s931 y avanzó a la Q2 en el límite, apenas una décima por delante del Williams de Alexander Albon, mientras Gasly lo hacía con mayor margen en el décimo lugar. Sin embargo, en la segunda tanda el argentino no encontró la mejora necesaria en un trazado tan técnico como Suzuka y terminó 15°, sin chances de meterse en la Q3.

“Ojalá que el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien. Nos falta mucho, habrá que entender por qué y trabajar para el domingo”, reconoció Colapinto tras la sesión.

En la pelea por adelante, Gasly cerró una sólida actuación con el séptimo puesto y se consolidó como “el mejor del resto”, detrás de los principales equipos. Antonelli, en tanto, confirmó su gran presente: con apenas 19 años firmó una vuelta perfecta para quedarse con la pole y liderar el 1-2 de Mercedes junto a Russell.

La segunda fila estará compuesta por Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que en la tercera partirán Lando Norris y Lewis Hamilton, en un pelotón mezclado entre McLaren y Ferrari.

La carrera se disputará este domingo desde las 2 de la madrugada (hora argentina), a 53 vueltas. Será la última competencia en horario nocturno para el país antes de un parate de casi un mes en el calendario, que se reanudará con el Gran Premio de Miami.

Clasificación final – GP de Japón: