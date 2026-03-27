En disputa la tercera fecha del calendario anual de la Fórmula 1. El Gran Premio de Japón ya tiene sus primero número en las prácticas 1 y 2, y se encamina la clasificación del sábado, donde Franco Colapinto buscará mejorar su producción del viernes, y quedar lo mejor posible para la carrera del domingo.

El piloto de Alpine hizo un balance de las dos primeras presentaciones en Suzuka, donde los resultados no fueron los esperados con relación a la fecha pasada donde logró sumar su primer punto. “Ha sido un día de entrenamiento complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales” sostuvo el argentino.

En el análisis de lo hecho en las dos prácticas, sostuvo que el auto no estuvo del todo seguro, en especial en algunas zonas de alta velocidad, “Tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”.

Colapinto recibió una advertencia por una arriesgada maniobra que tuvo en la segunda tanda de entrenamientos, cuando realizó movimiento de zigzag, normales para calentar neumáticos, en una de las cuervas con más velocidad en el circuito Internacional de Suzuka, obstaculizando a Max Verstappen. La maniobra no dio mayor sanción producto de que se trataba en una sesión de entrenamientos.

En el resto del pelotón, Oscar Piastri dominó con un tiempo de 1:30.0133, por delante los mercedes de Antonelli y Russell. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, terminó en el puesto 14°.

La tercera sesión de entrenamientos será a partir de las 23.30hs de hoy viernes (hora Argentina), mientras que la clasificación tendrá inicio desde la 3 am del sábado, donde se conocerá la parrilla de largada para el GP de Japón, a correrse el domingo desde las 2 am.