El sueño xeneize empieza a desinflarse. Esa ilusión que recorría las tribunas, las redes sociales y las charlas futboleras sobre una posible llegada de Paulo Dybala a Boca parece alejarse cada vez más. Desde Italia aseguran que la Joya dio un paso clave para continuar en Roma y la noticia golpeó fuerte en la Ribera.

Según reveló el periodista especializado en mercado de pases Nicolò Schira, el delantero cordobés abrió la puerta a una importante rebaja salarial para extender su estadía en el club italiano por una temporada más. Una decisión que facilitaría las negociaciones con la dirigencia romana y que, inevitablemente, enfría las esperanzas del mundo Boca.

El principal impulsor de esta continuidad sería Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, quien considera a Dybala una pieza clave para su proyecto futbolístico y pidió expresamente que el argentino siga dentro del plantel. Del otro lado, el futbolista también estaría dispuesto a ceder desde lo económico para permanecer en Europa.

La situación cambia por completo el panorama que hace apenas algunos días parecía alimentar la ilusión azul y oro. Las declaraciones del propio Dybala tras un partido de la Roma habían dejado una puerta abierta a su salida y en Brandsen 805 muchos ya empezaban a imaginar una dupla de lujo junto a Leandro Paredes.

Sin embargo, el escenario deportivo de Boca tampoco ayuda demasiado. La reciente eliminación ante Huracán en los playoffs del Torneo Apertura volvió a dejar al club golpeado futbolísticamente y rodeado de cuestionamientos. Además, la incertidumbre sobre el futuro internacional del equipo también pesa a la hora de seducir figuras de semejante magnitud.

Roma pisa el acelerador con la renovación de la "Joya"

Mientras tanto, en Italia aseguran que la Roma quiere avanzar rápido para cerrar la continuidad de la Joya y evitar cualquier sorpresa en el próximo mercado. Por eso, aunque todavía no haya firma oficial, todo indica que el campeón del mundo seguirá vestido de giallorosso.

Así, el gran anhelo de los hinchas xeneizes vuelve a quedar en pausa. La postal soñada de Dybala y Paredes juntos en la Bombonera tendrá que esperar un poco más. Y en Boca, donde la necesidad de un golpe fuerte en el mercado crece cada día, la ilusión empieza a enfriarse antes de tiempo.