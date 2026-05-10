Boca Juniors quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional al perder por 3 a 2 ante Huracán en La Bombonera y en la conferencia de prensa el entrenador del Xeneize, Claudio Ubeda, lamentó los errores cometidos en los goles del Globo y aseguró ahora deben levantar la cabeza rápido porque se le vienen partidos importantes por la Copa Libertadores.

Ante los periodistas, Ubeda reconoció que "lógico que perder un partido como perdimos hoy nos deja angustiados" y rescató: "Si uno analiza el trámite en general del partido, hemos tenido un dominio absoluto del juego, muchas situaciones de gol".

El Sifón, además, lamentó: "Sí, cometimos errores, porque comenzamos perdiendo a los cinco minutos por un error nuestro. Pudimos recuperarnos. Después vinieron los dos penales". Y pidió uno para Boca: "También creo que la jugada de (Santiago) Ascacíbar es un claro penal que no cobraron. Lo digo porque nos cobraron dos en contra. No son excusa".

"No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron un esfuerzo tremendo, 120 minutos de un partido intenso. Las situaciones las creamos. Tenemos que focalizar en terminar mejor las jugadas", manifestó el técnico y volvió a lamentar: "No se pueden cometer más ese tipo de errores no forzados. Terminan dejándote afuera de una competencia importante".

Con la eliminación en el torneo Apertura, ahora Boca deberá enfocarse en la definición del grupo en la Copa Libertadores de América, que a falta de dos partidos lo tiene tercero y afuera de los octavos de final.

"Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos dos finales por delante y hay que focalizarse. Achicar el margen de error el mínimo", dijo Ubeda, en relación a los encuentros ante Cruzeiro y Universidad Católica, ambos en La Bombonera.

"Lo que hay que hacer es levantar cabeza lo más rápido posible. Tenemos competencia importantísima por delante y motivos suficientes para saber que tenemos que levantar la cabeza ya mismo y entender que vamos por dos partidos que son dos finales. Estoy seguro de que el equipo lo va a hacer bien", agregó.

"De los errores se aprende y no hay que dejar pasar este tipo de instancias que estamos jugando. Si no ganás, quedás afuera y no te da margen de error. Tienen que servir como referencia para darnos cuenta de que no se pueden volver a cometer. En este partido en particular cambia la lógica a los cinco minutos, cuando empezamos perdiendo con el primer error. Ahí hay un quiebre de la manera de jugar. Para mí fue eso. No fue una virtud del rival", expresó Ubeda y manifestó: "No quiero hablar de injusticias porque no convertimos los goles ante las posibilidades que tuvimos, pero sí tuvimos un dominio casi absoluto. Sin casi opciones claras de gol del rival. Eso nos deja con tristeza".

Rostros adustos y preocupación, así salió el equipo de Boca del terreno de juego

"Nosotros estamos con la obligación de haber avanzado en esta instancia porque sentíamos que lo debíamos hacer. Los chicos hicieron todo para revertirlo", apuntó Ubeda y se refirió a la poca eficacia en la ofensiva: "Miguel (Merentiel) es un jugador que genera, se autogenera situaciones de gol, lo hace bien. Hay veces que los delanteros están en rachas negativas, como cuando las tuvo positivas. Hay que respaldarlo y seguir trabajando en cuestiones que tengan que ver con definición para achicar ese margen de error".

"Antes de esos partidos los dos estaban de rachas positivas. Cuando llegó (Adam) Bareiro empezó a jugar y enseguida convirtió goles. Miguel venía de estar convirtiendo. Normalmente pasa. Hay que trabajar en la confianza a la hora de definir y que puedan seguir generando situaciones", agregó.

"Desde lo anímico nos tenemos que aferrar a lo bueno que se hizo en este partido, el sometimiento que tuvimos contra Huracán en gran parte del partido muestra una actitud de ir a buscar permanentemente el resultado y vamos a caer siempre en lo mismo: achicar el margen de error que cometemos y en la falta de definición", cerró Ubeda.