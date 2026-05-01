En medio de versiones cada vez más insistentes, Oriana Sabatini se refirió al futuro de Paulo Dybala y dejó una definición que no pasó inadvertida. Mientras crecen los rumores que lo vinculan con Boca Juniors tras el Mundial 2026, la cantante eligió un tono calmo pero contundente para hablar del próximo paso del delantero.

Todo tomó impulso luego de una entrevista que Paulo Dybala brindó a Pollo Álvarez, donde evitó cerrar puertas. “Hoy juego para la Roma y tengo que defender esta camiseta. Nunca sabés qué puede pasar”, expresó, alimentando la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo en el fútbol argentino.

En ese contexto, también pesa el vínculo cercano que mantienen con Leandro Paredes y Camila Galante, amigos íntimos de la pareja. Esa relación, construida durante su paso por Italia, es vista como un factor clave que podría acercar a Dybala a un eventual regreso al país.

Pero fue Oriana Sabatini quien volvió a instalar el tema en la agenda mediática. Invitada al ciclo de Olga, habló sin rodeos sobre la vida que proyecta junto a su pareja. “Donde estemos juntos vamos a estar bien”, afirmó, priorizando lo personal por sobre cualquier decisión deportiva.

Lejos de imponer condiciones, la artista dejó en claro que su postura es acompañar. “Tampoco tengo apuro, sé que la carrera de los futbolistas es muy corta y nuestro trabajo es un poco más flexible”, explicó, marcando la diferencia entre sus tiempos y los de Paulo Dybala.

La frase resonó con fuerza porque refleja un momento clave en la carrera del futbolista. A sus 30 años, el delantero atraviesa una etapa de definiciones, con el Mundial como gran objetivo y la posibilidad de replantear su futuro una vez finalizado el torneo.

Sin embargo, el mensaje más fuerte llegó sobre el cierre de la charla. “No lo quiero apurar, yo creo que al fin y al cabo Paulo Dybala va a terminar haciendo lo que su corazón decida”, lanzó Oriana Sabatini, dejando entrever que la decisión no será únicamente profesional.

Esa declaración fue interpretada como un guiño para Boca Juniors, donde los hinchas ya se ilusionan con un posible desembarco. Con el futuro abierto y varios factores en juego, la incógnita sigue latente: ¿continuará en Europa o dará el gran salto tras el Mundial?