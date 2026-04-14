Se corrió el fin de semana en el Coliseo de La Barda, el campeonato Argentino de Motocross, competencia que reunió a los mejores pilotos de todo el país en diferentes categorías. En la 125 cc. El neuquino Felipe Cruz se quedó con el triunfo, en una temporada donde pegó un salto de la categoría y buscará protagonismo en el Patagónico.

Para este 2026, el piloto capitalino pegó el salto de categoría, y en su primera presentación oficial en la 125, logró quedarse con el primer lugar del podio nacional, seguido por Bruno Regner Rosales y Román Coral.

“Me pasé a esta categoría al principio de año, no venía en búsqueda de resultados, sino ver cómo me iba en el campeonato” expresó el piloto local a Grito Sagrado, agregando demás que “Estuve trabajando para prepárame bien y se nos dio bastante bien de lo que esperábamos”.

Tiene 15 años, estudia en cuarto año en una escuela técnica. Por la mañana hace gimnasio, y en la moto se entrena los fines de semana y días sin presencial en la escuela, En el patagónico corre siempre con una cilindrada mayor a la principal para poder prepararse mejor. En esta temporada lo hace con una MX2 para estar bien en 125 cc.

Durante el fin de semana, el Coliseo se mostró más exigente de la habitual, “cambió el piso, más arenosos y pesado, los pozos cambiaron al igual que las línea, son otros pilotos que van de otra manera y se rompe más el circuito, fue más complicado y técnico “dijo Felipe.

Para este 2026, buscará ser protagonista en todo el Campeonato Sur de la República, “La idea es hacer el Argentino completo, primero estamos buscando ayuda económicamente para afrontarlo”.

Por lo pronto, el Motocross tendrá su próxima cita el 25/26 de abril en San Martín de los Andes, la segunda del Sur de la República. Luego la tercera irá en Regina el 23/24 de mayo.