Se disputa en La Barda neuquina, la primera fecha del Argentino de Motocross. Con 180 pilotos en pista, el Motocross Club Neuquén vive dos jornadas a pleno, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

El sábado tuvo sus dos entrenamientos iniciales y la clasificación, donde se conocieron quienes serán los candidatos en las dos mangas de hoy domingo. La MX1 A, tuvo un claro dominador: Joaquín Poli, marcando el rumbo en la divisional más competitiva del motocross argentino. Detrás quedó Agustín Poli y Fermín Ciccimarra. El mejor regional fue Felipe Quirno Costa, con un destacado 4° puesto.

La acción continuará hoy domingo con el resto de las mangas y las finales, en una jornada donde se espera aún más concurrencia pasada el mediodía, donde iniciarán las mangas finales.

Postales del primer día, capturadas por el lente de Luis Amaolo.

Cronograma hoy domingo

13.35 hs- Himno nacional e izamiento de la bandera

13,45 hs Podios (50 cc- 65cc- WMX y 125cc).-

1 Manga Cat MX-2 A y B 14,10 hs

1 Manga Cat MX-1 AyB 14,40 hs

2 Manga Cat 85 cc 14,05 hs

2 Manga Cat MX-3 A,ByС 15,30 hs

16.10 hs hasta 16.40 hs Refacción y riego del circuito (30 minutos).-

2 Manga Cat MX-2 AyB 16,30 hs

2 Manga Cat MX-1 AyB 17.05 hs

18, 00 hs Podios, entregas de premios carrera

19,30 hs Podios, Entrega de premios Campeonatos