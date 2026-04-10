El sábado y domingo en La Barda, se pondrá en marcha el Campeonato Argentino de Motocross, competencia que vuelve luego de un año de ausencia y con la intención de volver a posicionar a la Ciudad como la capital del Motocross. El fuerte apoyo de la municipalidad y el privado, ponen el evento como uno de los más destacados, donde no solo se apuesta a lo deportivo, sino también en lo turístico.

Si bien el Argentino tuvo varias ediciones en Neuquén, el hecho que sea la primera fecha le da un condimento extra, ya que estarán todos los pilotos del país, sumando a corredores de Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Se esperan más de 200 distribuidos en las diferentes categorías.

Además del atractivo deportivo, para Neuquén será una ventana turística, y que de a poco eleva el piso en eventos. “Trabajamos muchísimo para esto. Cuando el intendente pone una matriz económica nueva que es el turismo, trabajamos fuertemente en diferentes acciones. Comenzamos a apuntar y potenciar los eventos cultuales y deportivos. Primero con eventos chicos; Regata de la Confluencia, el Triatlón, y ahora necesitamos un evento que nos ponga en la puerta de la Patagonia”. Expresó Mauricio Serenelli, Secretario de Vinculación Estratégica de la municipalidad de Neuquén.

Con la organización del Motocross Club Neuquén, el apoyo de la Municipalidad y privados, la fecha se llevará a cabo de gran forma, “respaldamos este tipo de evento. Se hizo un aporte importante junto al privado, que nos permite potenciar este tipo de evento y la ciudad. Creemos que superaremos las expectativas, arriba de 4 mil personas en La barda, y un movimiento Económico importante”.

Para la ciudad será una buena prueba, ya que hace unos días en La Primera Mañana, el Intendente Mariano Gaido expresó la intención clara de ser sede de una fecha del Mundial de Motocross, que supo estar en Neuquén (Villa la Angostura) y que ahora se disputa en Bariloche. “Lo venimos conversando hace un año, venimos trabajando desde antes que esté en Bariloche y estamos siendo evaluados. La otra alternativa es una fecha del Súpercross” dijo Serenelli.

En relación al evento del fin de semana, el Secretario de Vinculación Estratégica destacó que se montará un gran operativo de seguridad, “vamos a pedirle a todos que respeten las normas de seguridad, tránsito y estacionamiento. Será un despliegue importante y un buen operativo en el caso de que tengamos un accidente de algún piloto. Se trabajó en conjunto con todas las partes para que este evento marque un antes y un después en la ciudad de Neuquén con respecto al deporte de espectáculo.

EL sábado desde las 9 am hasta las 11.30 serán la primera tanda de entrenamientos, posteriormente desde las 12.15hs iniciará la segunda en todas las categorías. El plato fuerte de la jornada inicia desde las 15hs con las clasificaciones y práctica de largada. 18.30 será conferencia de prensa con los más rápidos de la cada categoría.

El domingo será la acción, posteriormente a los entrenamientos, llegan desde las 13.30hs las primeras manas y la segunda desde las 16hs, donde se conocerán los ganadores de la primera fecha. En las categorías 125 cc. WMX, 50cc. 65cc. 85cc. MX 3, Mx2, y MX1, las tren en categoría A, B y C.

Nota Completa en La Primera mañana: