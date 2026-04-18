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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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Expectativa total

Las apuestas del Superclásico: River parte como favorito ante Boca en el Monumental

El equipo de Eduardo Coudet llega invicto y juega en el Monumental, dos factores que inclinan levemente la balanza en las apuestas frente a Boca.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 11:36
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Las apuestas también juegan su partido en el Super Clásico.

Se avecina el Superclásico y las principales casas de apuestas ya tienen a disposición los pronósticos para la tarde del domingo. A horas del trascendental partido en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, River Plate se erige como candidato sobre Boca Juniors. Aunque no hay una diferencia muy marcada, el local tiene más chances de ganar en las estadísticas.

Si bien el Boca de Claudio Úbeda levantó futbolísticamente en las últimas semanas y está en un gran momento, ya que viene de golear a Barcelona de Ecuador 3 a 0 en La Bombonera y no pierde hace 12 partidos, será visitante, un dato no menor en este tipo de cuestiones.

¿Cuál es otro factor que pesa en los precios de las casas de apuestas para el Superclásico? También que River está invicto con Eduardo Coudet: seis victorias y un empate en los siete partidos dirigidos por el Chacho. 

River, favorito sobre Boca: así están las cuotas en las casas de apuestas

 

  • El triunfo de River: paga alrededor de 2.15.
  • La victoria de Boca: ronda los 3.60.
  • El empate: aproximadamente 3.20.

Esto implica que si alguien decide apostar 1000 pesos a River y gana el Superclásico, se llevaría unos 2150 pesos, es decir, sus mil más otros 1150 de ganancia. En el caso de igualdad, el monto podría subir hasta 3200 y unos 3.600 para quienes se la jueguen por Boca, dado que tiene menos probabilidades según los pronósticos.

 

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