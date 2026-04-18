Por el Torneo Federal A: por la quinta fecha, Deportivo Rincón cayó ante Cipolletti por 2-1 en el estadio Moisés Gómez. el Albinegro golpeó primero con goles de López, quien por duplicado saca diferencias para la visita. en el final decontó canga para el León.

Con arbitraje de Fernando Marco de Bahía Blanca, el albinegro festejó un triunfazo en el norte neuquino, mostrando contundencia en los momento justos, y aguantando de forma sólida cuando el local lo fue a buscar.

EL león salió con todo y al minuto tuvo el primero, cuando un centro desde la izquierda cayó al segundo palo donde apareció solo Facundo Miguel, el mediocampista metió un cabezazo que dio en el palo.

El albinegro respondió y a los 5´golpeó; en la salida de un tiro de esquina, Maxi López recibió en el vértice del área y con un disparo al primer palo superó a Sánchez para el 1-0.

A los 10´ una contra, Montes quedó en velocidad mano a mano con Facundo Crespo, pero Nehuén García, quien cabeceó para atrás, sujetó al mediocapista, el juez no dudó y le mostró la roja.

Promediando el primer tiempo llegó el segundo, a los 25´, Sebastián Jeldres recibe en ataque, y desde la derecha se la cambió a López, quien recibió solo y puso el 2-0.

El león sintió el golpe y lo fue a buscar, Castro movió el banco y mandó a Di Bello al campo de juego por Fleitas y adelantó las líneas. Llegando al descuento a los 40´, cuando en la salida de un tiro de esquina, cae un centro desde la izquierda, Herrera la bajó en el corazón del área y le quedó de frente a Canga, quien con un disparo raso puso el 1-2.

En el comienzo del complemento, el local se hizo dueño de la pelota y del campo, buscó por todos los sectores ante un replegado Albinegro, que apeló a las contras. Recién a los 65´llegó la primera clara con una recuperación en ataque de Carrasco, y con un potente disparo la tiró a penas a lado del palo de Crespo.

A los 78´ sorprendió Di Bello desde la recha, sacando un disparo potente en posiciones de centro, encontrando una gran reacción de Crespo que evitó la caída de arco.

El área de Crespo se llenó de centros, Crespo mostró seguridad absoluta cuando se lo exigió, y el Albinegro se llevó no solo los tres puntos, sino la cima momentáneamente del Grupo C del Federal A.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón:

Cipolletti:

Cambios: 31´ Valentín Flores x Nicolás Trejo (CI). 33´Nicolas Di Bello x Fleitas ET: Ranquehue x Enzo Acevedo (C) y Estigarribia x Montes. ST: 61´ Ulises Romero x López, y Facundo Berezosky x Jeldres. 66´Cristobla Balbuena y Fernando Inda x Facundo Miguel y Rossi. 68´ Matías Domínguez x Cristian Canga (DR)

Datos del partido

Árbitro: Fernando Marco

Hora: 16

Cancha: Elías Moisés Gómez

La Previa:

Por el lado del Deportivo Rincón, acumula 5 puntos producto de dos empates de visitante y un triunfo de local. En si visita a San Luis logró un punto clave y ahora de local buscará seguir de racha en el Moisés Gómez, donde ganó de buena forma su único juego que tuvo hasta el momento.

Con relación al 11, Pablo Castro mantendría con casi el mismo 11 con que salió ante Juventud Unida; Alejandro Sánchez bajo los tres palos, Díaz y Herrera serán los centrales, mientras que Di Bello o Fleitas y Ávila marcarán los laterales. Mantendría a la dupla Estigarribia- Domínguez en el ataque. La única modificación sería la de Facundo Miguel por Achetoni, lesionado.

Por el lado de Cipolletti, también son 5 puntos en el arranque; luego de la dura derrota en Rio Cuarto, el equipo rionegrino se acomodó y comenzó a sumar. El empate de la última semana ante Costa Brava de local lo obliga a salir a buscar fuera de casa.

Con varias bajas por lesión y suspensión, Fabián Enríquez hará modificaciones obligadas para jugar en el norte. Fernando Pettinerolli irá desde el arranque, al igual que Sebastián jeldres, dos ex Rincón, acompañando a Maxi López y Acevedo en el ataque.

Será la 7ma ves que se enfrenten el Deportivo Rincón y Cipolletti. Tres triunfos para el León del norte, dos para el Albinegro y un empate. La última vez en tierra neuquina, fue 1-0 para el local.