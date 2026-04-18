Boca Juniors y River Plate reeditarán una nueva versión del Superclásico este domingo 19 de abril. En medio de su andar copero y acomodados en los puestos de arriba del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional se verán las caras en el Monumental en un cruce que paralizará el país y sumará un capítulo más en el historial. Llegan a este encuentro con cinco partidos a favor del Xeneize.

¿Cómo está el historial general?

Boca ganó 93 veces

River ganó 88 veces

Empataron 84 veces

En total, fueron 265 encuentros disputados entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas, pero vale aclarar que hay un 0 a 0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.

El último Boca-River data del 9 de noviembre de 2025, cuando el equipo que ya dirigía Claudio Úbeda superó ampliamente al de Marcelo Gallardo y le ganó 2 a 0 en La Bombonera. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los goleadores de la tarde.

El historial de Boca y River en liga local. En lo que respecta particularmente al historial en torneos locales, como lo es la Liga Profesional, certamen por el que se cruzaron en la última oportunidad y lo harán el domingo, los de La Ribera mantienen una diferencia de cinco victorias. Contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron 217 veces: Boca ganó en 78 ocasiones, River en 73 y empataron en 66.

El historial entre Boca y River en copas internacionales. En la esfera internacional, el frente a frente está sumamente parejo. De 32 enfrentamientos (28 fueron por la Copa Libertadores), Boca se quedó con 11, mientras que River lo hizo en 10 e igualaron en lo restantes 11.

El historial entre Boca y River en copas locales. Con el último cruce en la Copa de la Liga, son 16 los encuentros jugados en este marco, de las cuales Boca ganó 3 y River se llevó 5. A su vez, empataron en 8 oportunidades.

Los resultados de los últimos Superclásicos

3/10/2021 - Liga Profesional 2021- Estadio Monumental - River 2-1 Boca

20/03/2021 - Copa Liga Profesional 2022 - Estadio Monumental - River 0-1 Boca

11/09/2022 - Liga Profesional - La Bombonera - Boca 1-0 River

7/5/2023 - Liga Profesional - Estadio Monumental - River 1-0 Boca

1/10/2023 - Copa Liga Profesional - La Bombonera - Boca 0-2 River

25/2/2024 - Copa Liga Profesional - Monumental - River 1-1 Boca

21/04/2024 - Copa Liga Profesional - Estadio Mario Alberto Kempes - River 2-3 Boca

21/09/2024 - Liga Profesional - La Bombonera - Boca 0-1 River

27/04/2025 - Apertura - Monumental - River 2-1 Boca

09/11/2025 - Clausura - La Bombonera - Boca 2-0 River

El encuentro será transmisión por las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén Capital AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Masters 99.5 de Cinco Saltos.