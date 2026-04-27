Julián Álvarez no esquivó el tema, pero tampoco alimentó la polémica. En medio de los rumores que lo vinculan con el Barcelona, el delantero argentino dejó en claro su fastidio por las versiones que circulan semana a semana y apuntó contra el ruido mediático que rodea su nombre.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque todas las semanas salen cosas nuevas. No quiero perder energía en eso”, expresó el atacante, que atraviesa un gran presente en el Atlético de Madrid y se prepara para un tramo decisivo de la temporada.

Lejos de quedarse ahí, fue aún más directo al referirse a la constante aparición de versiones sobre su futuro: “No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces”.

El ex River dejó en claro cuál es hoy su prioridad: “La energía tengo que guardarla para lo que me interesa, en estar al cien por ciento para ayudar al equipo”. Un mensaje que apunta directamente a bajar la intensidad de las especulaciones y poner el foco en lo deportivo.

Y en ese sentido, también llevó tranquilidad puertas adentro. Luego de haber sido preservado el último fin de semana, confirmó que está en condiciones para un compromiso clave: “Estoy al cien por ciento”, aseguró, en la previa del duelo por semifinales de la Champions League.

Con números que respaldan su temporada, ya suma nueve goles en el torneo, la Araña busca seguir siendo protagonista en Europa mientras afuera el mercado empieza a moverse. Por ahora, el mensaje es claro: cabeza en el Atlético y nada de distracciones.