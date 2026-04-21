El nombre de Julián Álvarez vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. En un Atlético de Madrid competitivo y bajo la conducción de Diego Simeone, el delantero argentino atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y despertó el interés de tres potencias del Viejo Continente.

Barcelona es uno de los clubes que lo sigue desde hace tiempo. El conjunto catalán ya intentó avanzar en otras ventanas de transferencias y mantiene en carpeta al ex River, que con su movilidad y capacidad goleadora encaja en el perfil que buscan para reforzar su ataque. Más aún en un equipo que volvió a ser protagonista en LaLiga y recuperó peso internacional.

Pero el interés no se limita a España. Desde Francia, el Paris Saint-Germain también consultó por la situación del atacante. El club parisino, que atraviesa una etapa de consolidación tras conquistar Europa, apunta a sostener su dominio y sumar variantes ofensivas de jerarquía.

En paralelo aparece el Arsenal, uno de los equipos del momento en Inglaterra. Los “Gunners” se mantienen en la pelea grande tanto en la Premier League como en la Champions League, donde incluso podrían cruzarse con el propio Atlético. En ese contexto, el club londinense analiza ir a fondo por un delantero que pueda marcar la diferencia en los momentos decisivos.

Más allá de los rumores, en Madrid no tienen intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus piezas clave. En la actual temporada, Álvarez acumula 19 goles y 9 asistencias en 47 partidos, números que explican por qué su nombre se volvió uno de los más codiciados del mercado.

Por ahora, la “Araña” sigue enfocada en el presente con el Atlético, pero el interés de tres gigantes europeos abre un interrogante inevitable de cara al próximo mercado: