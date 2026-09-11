Boca ya tiene árbitro para una de las noches más importantes de su camino en la Copa Sudamericana. Conmebol confirmó las ternas para las revanchas de los cuartos de final y Gustavo Tejera fue designado para impartir justicia en el Morumbí, donde el Xeneize visitará a San Pablo en busca de la clasificación.

El nombre del árbitro uruguayo no resulta desconocido para Boca. De hecho, los antecedentes del equipo argentino con Tejera son inmejorables: lo dirigió en tres oportunidades y en todas terminó con una victoria xeneize.

La primera fue en 2022, cuando Boca derrotó 2-0 a Always Ready. Luego volvió a dirigirlo en 2024, en el triunfo 1-0 ante Trinidense, justamente el único antecedente de Tejera con el Xeneize en la Copa Sudamericana.

El último registro es más reciente. En abril pasado, Tejera estuvo al frente de la victoria de Boca por 2-1 ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Así, el uruguayo vuelve a aparecer en el camino internacional del equipo, esta vez en una serie que tendrá su definición en un escenario de máxima exigencia.

Pero el historial no es patrimonio exclusivo de Boca. San Pablo también permanece invicto cada vez que tuvo a Tejera como árbitro. El primer antecedente se remonta a 2021, cuando el conjunto brasileño derrotó 3-1 a Racing en Avellaneda. La segunda vez fue en Colombia, con un empate 0-0 frente a Atlético Nacional.

Tejera cuenta además con experiencia en partidos de alto voltaje internacional. Entre sus antecedentes aparece la revancha de la final de la Recopa Sudamericana en la que Lanús derrotó a Flamengo en el Maracaná, además de dos encuentros de la última Copa del Mundo: el triunfo de México ante Corea del Sur y la victoria de Egipto por penales frente a Australia.

El uruguayo también fue designado el año pasado para el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana que terminó suspendido a raíz de los graves incidentes registrados durante el encuentro.

El arbitraje en el Morumbí será íntegramente uruguayo. Tejera estará acompañado por sus compatriotas y tendrá a Leodán González como encargado del VAR, en una designación que ya comienza a ponerle nombre y apellido a una de las figuras centrales de la revancha.

Además, Conmebol confirmó otras dos ternas argentinas para esta instancia de la competencia. Facundo Tello estará al frente de Atlético Mineiro-Santos, mientras que Nicolás Ramírez dirigirá Montevideo City Torque-Cienciano.

Con el antecedente perfecto de Boca y un San Pablo que tampoco perdió con Tejera, la designación suma un condimento más a una revancha que promete máxima tensión en el Morumbí.