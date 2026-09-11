Franco Colapinto volvió a combinar su pasión por el automovilismo con su fanatismo por Boca Juniors y protagonizó un particular momento durante una actividad de Alpine. En la previa del Gran Premio de España, el piloto argentino tuvo que definir en pocas palabras al nuevo circuito Madring junto a su compañero, Pierre Gasly, y no dejó pasar una referencia que podía ser asociada directamente con River.

El desafío consistía en elegir tres palabras para describir el trazado que recibirá a la Fórmula 1. Mientras ambos pilotos compartían sus sensaciones, Gasly lanzó una palabra que generó la inmediata reacción de Colapinto: “Monumental”. La respuesta del argentino fue contundente y, entre risas, marcó su postura: “No, Bombonera”.

El intercambio tuvo lugar en un video publicado por las redes sociales de Alpine, donde los pilotos también utilizaron otros términos para describir sus expectativas frente al nuevo escenario. “Calor”, “Emocionante”, “Adrenalina”, “Rápido y furioso” y “Fenomenal” fueron algunas de las expresiones que aparecieron durante el divertido juego.

Finalmente, Pierre Gasly se inclinó por “Monumental”, “Fenomenal” e “Increíble” para resumir sus sensaciones sobre el Madring. La elección, sin embargo, no pareció convencer demasiado a Franco Colapinto, quien ya había dejado clara su preferencia con su inesperado “Bombonera”.

Más allá del momento futbolero, el argentino también habló sobre el presente deportivo de Alpine y destacó la evolución que mostró el equipo en la última competencia. “Nuestro principal objetivo, por supuesto, es estar por delante de ellos (por Racing Bulls). La mejora que hemos logrado es muy positiva. En Monza fuimos claramente más fuertes y esa es la dirección en la que tenemos que seguir avanzando”, explicó.

En la misma línea, Colapinto analizó la pelea por el rendimiento y sostuvo: “Estábamos pasando un poco de apuros y nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi. Eso nos ha vuelto a colocar, creo, ligeramente por delante. Tenemos que intentar entender cómo se compara nuestro ritmo aquí con el de ellos”.

Franco Colapinto no pudo con su amor

El Madring cuenta con 5,4 kilómetros de extensión y 22 curvas, combinando sectores urbanos con zonas diseñadas especialmente para la competencia. Uno de los puntos que más atención genera es la curva 12, bautizada como “La Monumental”, que tiene aproximadamente 550 metros y un peralte del 24%.

El Gran Premio de España tendrá actividad desde el viernes, con las prácticas libres 1 y 2 a las 8.30 y 12 respectivamente. El sábado será el turno de la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación a las 11, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 10, siempre en horario de Argentina.