La pelota volverá a rodar en el Torneo Clausura después de la fecha FIFA y la Liga Profesional ya confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia en todos los partidos de la fecha 12. La jornada tendrá varios cruces importantes y dos de los focos estarán puestos en Boca Juniors y River Plate, que ya conocen a los árbitros que estarán al frente de sus respectivos encuentros.
Por la Zona A, Boca visitará este viernes a Instituto desde las 19.30, en Alta Córdoba. El encargado de dirigir el encuentro será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Ricciardi como asistentes. Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro, mientras que Yamil Possi estará al frente del VAR y Adrián Delbarba será el AVAR.
River, por su parte, recibirá el sábado a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, desde las 21.30, por la Zona B. Nazareno Arasa será el árbitro principal y tendrá como asistentes a Miguel Savorani y Federico Cano. Nicolás Mastroieni será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR y Diego Romero cumplirá la función de AVAR.
La fecha también tendrá otros encuentros destacados. Racing recibirá a Belgrano el domingo desde las 19.15 y Yael Falcón Pérez será el juez principal, con Fernando Espinoza en el VAR. Más tarde, Talleres e Independiente se enfrentarán desde las 21.30 y Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia, acompañado por Laura Fortunato en el VAR.
También habrá acción para San Lorenzo, que el domingo desde las 14.45 recibirá a Deportivo Riestra con Bruno Amiconi como árbitro, mientras que Rosario Central se medirá con Independiente Rivadavia desde las 17.00, con Facundo Tello como juez principal.
La jornada comenzará el viernes a las 14.30 con Aldosivi-Sarmiento y continuará con Gimnasia-Atlético Tucumán, antes del esperado Instituto-Boca. El sábado tendrá cuatro partidos, mientras que el domingo concentrará cinco encuentros. La fecha 12 se cerrará el lunes con Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell's.
Todas las designaciones de la fecha 12
Viernes 9 de octubre
14.30 | Aldosivi - Sarmiento
Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.
18.00 | Gimnasia - Atlético Tucumán
Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.
19.30 | Instituto - Boca
Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.
21.45 | Unión - Defensa y Justicia
Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.
Sábado 10 de octubre
15.45 | Barracas Central - Huracán
Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.
17.00 | Central Córdoba - Estudiantes
Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.
19.15 | Tigre - Banfield
Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.
21.30 | River - Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.
Domingo 11 de octubre
14.45 | San Lorenzo - Deportivo Riestra
Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.
17.00 | Platense - Argentinos
Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.
17.00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia
Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.
19.15 | Racing - Belgrano
Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.
21.30 | Talleres - Independiente
Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.
Lunes 12 de octubre
16.00 | Lanús - Vélez
Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.
18.30 | Gimnasia (Mendoza) - Newell's
Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.