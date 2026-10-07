La pelota volverá a rodar en el Torneo Clausura después de la fecha FIFA y la Liga Profesional ya confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia en todos los partidos de la fecha 12. La jornada tendrá varios cruces importantes y dos de los focos estarán puestos en Boca Juniors y River Plate, que ya conocen a los árbitros que estarán al frente de sus respectivos encuentros.

Por la Zona A, Boca visitará este viernes a Instituto desde las 19.30, en Alta Córdoba. El encargado de dirigir el encuentro será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Ricciardi como asistentes. Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro, mientras que Yamil Possi estará al frente del VAR y Adrián Delbarba será el AVAR.

River, por su parte, recibirá el sábado a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, desde las 21.30, por la Zona B. Nazareno Arasa será el árbitro principal y tendrá como asistentes a Miguel Savorani y Federico Cano. Nicolás Mastroieni será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR y Diego Romero cumplirá la función de AVAR.

La fecha también tendrá otros encuentros destacados. Racing recibirá a Belgrano el domingo desde las 19.15 y Yael Falcón Pérez será el juez principal, con Fernando Espinoza en el VAR. Más tarde, Talleres e Independiente se enfrentarán desde las 21.30 y Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia, acompañado por Laura Fortunato en el VAR.

También habrá acción para San Lorenzo, que el domingo desde las 14.45 recibirá a Deportivo Riestra con Bruno Amiconi como árbitro, mientras que Rosario Central se medirá con Independiente Rivadavia desde las 17.00, con Facundo Tello como juez principal.

La jornada comenzará el viernes a las 14.30 con Aldosivi-Sarmiento y continuará con Gimnasia-Atlético Tucumán, antes del esperado Instituto-Boca. El sábado tendrá cuatro partidos, mientras que el domingo concentrará cinco encuentros. La fecha 12 se cerrará el lunes con Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell's.

Todas las designaciones de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 | Aldosivi - Sarmiento



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

18.00 | Gimnasia - Atlético Tucumán



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

19.30 | Instituto - Boca



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

21.45 | Unión - Defensa y Justicia



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.

Sábado 10 de octubre

15.45 | Barracas Central - Huracán



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

17.00 | Central Córdoba - Estudiantes



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

19.15 | Tigre - Banfield



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.

21.30 | River - Estudiantes (Río Cuarto)



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.

Domingo 11 de octubre

14.45 | San Lorenzo - Deportivo Riestra



Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.

17.00 | Platense - Argentinos



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.

17.00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia



Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.

19.15 | Racing - Belgrano



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.

21.30 | Talleres - Independiente



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.

Lunes 12 de octubre

16.00 | Lanús - Vélez



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

18.30 | Gimnasia (Mendoza) - Newell's



Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.