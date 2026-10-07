Joaquín Ruiz, el juvenil que Arruabarrena vuelve a darle una oportunidad en Boca

Ante un panorama con algunas bajas, Rodolfo Arruabarrena decidió que el juvenil Joaquín Ruiz tenga otra oportunidad en el plantel profesional de Boca. El juvenil categoría 2006, uno de los capitanes de la Reserva de Mariano Herrón, comenzó a entrenarse con la Primera por decisión del DT, quien busca alternativas ante las bajas de Tomás Belmonte y Alan Velasco. El tandilense ya había debutado oficialmente con el Xeneize en 2024, cuando lo dirigía Fernando Gago.

Es la segunda vez que Ruiz, de 20 años, pasa al plantel de Primera, ya que antes lo había hecho durante el ciclo de Diego Martínez, quien fue el primer entrenador que lo citó. No obstante, su estreno oficial se produjo con Gago, que puso al volante desde el banco en tres partidos en los que acumuló 38 minutos. En aquel momento se desempeñaba principalmente como extremo izquierdo, no obstante ahora lo hace como lateral izquierdo.

Luego de su buen presente en Reserva, Joaquín Ruiz tendrá otra chance con el plantel superior de Boca.

Con el paso del tiempo, tras la llegada de Miguel Ángel Russo y la posterior continuidad de Claudio Úbeda, regresó a Reserva y allí fue que modificó su posición. Durante casi dos años bajo las órdenes de Herrón jugó la mayoría de encuentros como marcador de punta izquierdo, aunque también puede ser volante por ese sector. Ruiz mantuvo su capacidad ofensiva se mantuvo como una de sus principales características: suma siete goles en el Torneo Proyección, además de seis asistencias, y viene de hacer un gol a Independiente.

En un contexto donde Arruabarrena necesita cubrir los espacios que dejó la lesión de Belmonte, quien no jugará en lo que resta del año, además de la de Velasco, una nueva chance vuelve a aparecer para Ruiz. El Vasco ya había anticipado que recurriría a juveniles para compensar las bajas del plantel y finalmente eligió al tandilense, que tendrá la posibilidad de volver a mostrarse después de casi dos años de trabajo en Reserva.