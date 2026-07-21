El Mundial 2026 llegó a su fin y en Estados Unidos, los estadios que se utilizaron a lo largo del torneo volvieron a su formato habitual para que la NFL (National Football League) y la MLS (Major League Soccer )puedan contar con ellos para sus respectivas competencias.

A 48 horas de terminado el certamen, las infraestructuras que ya no serán utilizadas para el torneo de la FIFA ya recuperaron su fachada. Entre los más destacados, el AT&T Stadium. El estadio de los Dallas Cowboys había pasado a llamarse Dallas Stadium durante todo este mes de competencia y llegó a albergar nueve partidos, entre ellos, la semifinal entre España y Francia. Según fuentes locales, los logos de AT&T, que estaban cubiertos, volvieron a verse y también removieron el césped natural instalado para la Copa del Mundo.

Estadios del Mundial 2026 vuelven a la normalidad para la NFL y MLS

Otro de los estadios que sufrió modificaciones y que vuelve a su forma habitual es el Gillette Stadium, que llegó a recibir siete partidos, y entre los más destacados está el de Paraguay ante Alemania por los dieciseisavos de final.

Además del reacondicionamiento de las sedes, el fútbol de Estados Unidos ya volvió a la actividad. La MLS ya disputó los partidos de Montreal 0 Toronto 0, Saint Louis City SC 3. Sporting KC 2 y Seattle Sounders 1 Timbers 5.

Nunca más acertada la frase, "el show debe continuar".