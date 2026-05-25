Arcos Partner invierte 9.000 millones en los Cleveland Browns

El fondo de capital privado y gestión deportiva de Arcos Partner adquirió el porcentaje de 3% de los Cleveland Browns en una inversión de 9.000 millones de dólares. La empresa estadounidense ya tenía participación en los Buffalo Bills y Los Ángeles Chargers, también de la National Football League (NFL)



El equipo de Cleveland usará estas inversiones para construir un nuevo estadio, en un proyecto valuado en aproximadamente 2.600 millones de dólares y los propietarios de los Browns, Jimmy Haslam y Dee Haslam, desembolsarán 1.760 millones de dólares para el mismo.



Chad Hutchinson, socio de Arctos, declaró que los Cleveland Browns son una de las franquicias más emblemáticas e históricas de la NFL, con una afición profundamente leal y un equipo directivo comprometido tanto con el futuro de la organización como con la comunidad que la rodea”.

El fondo de inversión estadounidense adquirió un pequeño porcentaje de la franquicia de la NFL

Arcos Partner tiene presencia en varios deportes, también saliendo de Estados Unidos: En NBA y NHL aparecen vinculados a Golden State Warriors, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Utah Jazz, En la NHL con New Jersey Devils y Minnesota Wild. En MLB cuenta con inversiones relacionadas a Boston Red Sox, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Houston Astros, San Francisco Giants y San Diego Padres. En el mundo del fútbol compraron el 12.5% del Paris Saint-Germain y tienen posiciones vinculadas al Liverpool y Atalanta.