El Torneo Apertura 2026 entra en su punto más caliente. Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular y quedarán definidos los 16 equipos que seguirán en carrera rumbo al título, en una jornada cargada de tensión, cálculos y duelos determinantes.

Con varios equipos que ya aseguraron su lugar, la pelea pasa ahora por los últimos boletos a los playoffs y las posiciones finales que definirán las localías en los cruces de octavos. El formato no deja margen de error: los ocho mejores de cada zona avanzan a un cuadro de eliminación directa, donde cada partido será a todo o nada.

En la Zona A ya sacaron sus tikets Estudiantes, Boca, Vélez, Talleres y Lanús. Se sumaron en el arranque del fin de semana Independiente y San Lorenzo, que pese a la derrota como local, se vio beneficiado por el empate de Unión en Santa Fe contra Talleres 1 a 1.

Por la Zona B ya hicieron lo propio Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia. Incluso, La Lepra mendocina ya se aseguró el primer puesto de su grupo y, si avanza, definirá hasta semifinales en el Bautista Gargantini.

Sin embargo, todavía queda tela por cortar. En la Zona A, San Lorenzo e Independiente ya se metieron y el Tatengue está muy cerca de quedar afuera por no ganar de local, Si Defensa y Justicia vence a Gimnasia en Mendoza el lunes, será el conjunto de Florencio Varela quien se meta por la ventaja al cuadro de los 16 mejores. A Unión sólo lo salva la caída del Halcón en Cuyo.

Avellaneda sigue muy atenta

En la Zona B, la historia no es menos intensa. Huracán, Barracas Central, Racing, Tigre y Sarmiento pelean por los dos últimos boletos disponibles. Todas las miradas apuntarán a Avellaneda, donde Racing y Huracán se enfrentarán en un duelo límite: el que gane seguirá con vida y el que falle quedará al borde de la eliminación.

Para evitar ventajas deportivas, la AFA dispuso partidos en simultáneo en esta fecha decisiva, en una definición que promete emociones hasta el último minuto.

Así están hoy los cruces de octavos

Boca (1º A) vs Barracas Central (8º B)

Rosario Central (4º B) vs Independiente (5º A)

River (2º B) vs San Lorenzo (7º A)

Vélez (3º A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (6º B)

Independiente Rivadavia (1º B) vs Unión de Santa Fe (8º A)

Talleres (4º A) vs Belgrano (5º B)

Estudiantes (2º A) vs Huracán (7º B)

Argentinos Juniors (3º B) vs Lanús (6º A)

Los octavos de final se jugarán el fin de semana del 10 de mayo, con fechas y horarios a confirmar. Serán partidos únicos en cancha del mejor clasificado, salvo la final, que se disputará en estadio neutral.

Se viene una definición apasionante. Con calculadora en mano, partidos que valen una temporada y equipos al límite, el Apertura levanta temperatura y promete un cierre a puro fútbol.