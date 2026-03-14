Se levanta el telón de la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 19 en el Estadio ciudad de Vicente López, Platense recibe al puntero del Grupo A Vélez, con arbitraje de Ariel Penel.

El Fortín es el único invito del torneo y además de ser líder de su zona, lidera la tabla general con 19 puntos, luego de conseguir cinco triunfos y cuatro empates. En su última presentación, igualó 1-1 ante Tigre en Victoria, en un atractivo juego.

Para este juego, la duda de Guillermo Barros Schelotto pasa por quien acompaña a Florián Monzón en el ataque; Álex Verón y Matías Arias disputan ese lugar. En el resto de las posiciones mantendría el habitual esquema titular.

Lotti es el goleador del calamar en el actual Torneo

Por su parte Platense, que está la expectativa por conocer su grupo de Copa Libertadores el próximo jueves 19, llega con una seguidilla de 5 cotejos son perder, con un triunfo y cuatro empates. Está quinto en la zona con 14 unidades, misma cantidad que Independiente y Talleres.

Para el elenco de Zunino, los tres puntos lo dejaría momentáneamente escolta. La duda pasar por el lateral por derecha, donde Raggio o Lagos se disputan el lugar de titular.

Robertone estará desde el arranque en el mediocampo de Vélez

Vélez domina el historial frente a Platense, con 53 victorias frente a 27 del "Calamar" en 110 partidos oficiales, sumando 30 empates.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

Hora: 19:00

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Ciudad de Vicente López