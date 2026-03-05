El fútbol argentino entrará en una pausa inesperada este fin de semana. En medio del conflicto que mantiene la Asociación del Fútbol Argentino con el Gobierno nacional, la AFA decidió llevar adelante un paro que dejará sin actividad oficial a todas las competencias del país durante el próximo fin de semana. El partido pendiente entre Boca y Lanús, donde el Xeneize se impuso 3-0 fue el último del Torneo Apertura 2026 hasta el próximo miércoles cuando se reanude la actividad.

De esta manera, las tablas de posiciones tanto de la Zona A como de la Zona B quedaron definidas hasta que la actividad vuelva a reanudarse, con Vélez como líder del primer grupo con 18 puntos e Independiente Rivadavia comandando el otro con 17 unidades. Al Fortín lo escolta Estudiantes de La Plata, rival al que venció el pasado lunes, mientras que atrás de los mendocinos quedaron Tigre (empató 2-2 con Gimnasia (LP) en Victoria) y Belgrano (cayó 3-1 ante Huracán).

La pausa no será demasiado extensa. Según el cronograma previsto, la competencia volverá a ponerse en marcha el martes 10 de marzo, cuando comience a disputarse la décima fecha del Torneo Apertura. A partir de allí, los equipos retomarán la carrera en busca de los puestos de clasificación y de sumar puntos clave también en la tabla anual.