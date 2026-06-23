Argelia se lo dio vuelta a Jordania y mantiene chances de pasar de ronda

Argelia venció a Jordania 2 a 1 en el cierre de la segunda fecha del Grupo J. El partido se disputó en el Estadio Bahía de San Francisco, Estados Unidos. De esta forma, la Selección Argentina se aseguró la cima del Grupo J a falta de una fecha.

El gol de Nizar AlRashdan, puso a Jordania al frente del marcador al finalizar el primer tiempo.

A los 23 de la segunda parte, Argelia lo empató con un tanto de Nadhir Benbouali, quien apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Yazeed Abulaila tras una asistencia de Riyad Mahrez. Y a los 36, el argelino Amine Gouiri concretó una jugada y puso arriba a su equipo.

Argelia lo remontó y buscará clasificarse a los 16avos de final en la tercera fecha.

En la madrugada del martes, Jordania y Argelia completan la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En el Estadio Bahía de San Francisco, ambos seleccionados se juegan buena parte de sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final en un duelo que también será seguido con atención por la Selección Argentina, tras su triunfo ante Austria.

Los dos equipos llegan necesitados. Jordania tuvo su estreno en una Copa del Mundo, pero cayó 3-1 ante Austria pese a haber logrado igualar transitoriamente el marcador. El conjunto asiático mostró momentos interesantes, aunque terminó pagando caro las diferencias de jerarquía en los minutos finales. Ahora buscará recuperarse para mantenerse con vida en el torneo.

Del otro lado estará una Argelia que tampoco tuvo el comienzo esperado. Los africanos debutaron nada menos que frente a Argentina y sufrieron la inspiración de Lionel Messi, quien comandó el triunfo albiceleste por 3-0. Esa derrota dejó al conjunto dirigido por Vladimir Petkovic sin margen de error y obligado a ganar para no quedar al borde de la eliminación.

Además, el resultado tendrá impacto directo en el panorama de la Selección Argentina. Si Jordania no logra vencer a Argelia, el equipo de Lionel Scaloni asegurará el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación gracias al criterio de desempate olímpico que rige en el certamen.

Probables formaciones

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

Hora: 00.00 (Argentina)



Estadio: Bahía de San Francisco



Árbitro: Slavko Vincic



TV: D Sports