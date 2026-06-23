En un partido atractivo, de acciones cambiantes, que tuvo cinco goles y varias oportunidades desperdiciadas, en el marco de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, Noruega derrotó a Senegal por 3 a 2 en cotejo que tuvo por escenario el New York / New Jersey Stadium. Con este triunfo los escandinavos se metieron en la segunda instancia junto a Francia ambos con seis puntos, productos de dos victorias en otros tantos partidos. Aunque los Galos, están primero por diferencia de goles y en la última fecha de la zona dirimirán el primer lugar de cara a la continuidad del certamen.

A tres minutos del final de la parte inicial del juego, Marcus Pedersen marcó con un remate de derecha desde el centro del área, enviando el balón por el centro de la portería, para poner en ventaja a los escandinavos, que con esta victoria parcial se estan metiendo junto a Francia en la próxima instancia del certamen que tienen por escenario a Estados Unidos, México y Canadá.

En un primer tiempo parejo, un error de Senegal le dio la apertura del marcador a los Vikingos. En el final del primer tiempo, Noruega tuvo dos oportunidades de ampliar el marcador.

Cuando corrían tres minutos de tiempo adicional, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, tuvo la oportunidad de anotar, pero el palo le negó la posibilidad y devolvió el remate. Un minuto más tarde, otra vez el jugador que milita en el fútbol onglés, remate a la meta de cabeza desde el centro del área. El disparo fue detenido junto al lado derecho de la portería por el golero africano Edouard Mendy, tras la asistencia de Fredrik Aursnes con un centro al área.

El primer tiempo del enfrentamiento entre Noruega y Senegal se desarrolló con una marcada intensidad y una sucesión de oportunidades para ambos equipos. Desde el primer minuto, Noruega buscó abrir el marcador mediante jugadas a balón parado, logrando varios tiros de esquina consecutivos gracias a las intervenciones defensivas de Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly y El Hadji Malick Diouf. Durante los primeros minutos, Kristoffer Ajer remató de cabeza tras un centro de Julian Ryerson, obligando al arquero a intervenir. Por su parte, Antonio Nusa también intentó sorprender desde fuera del área, aunque su remate se fue desviado.

La segunda parte cambió de ritmo desde el inicio. A los 47′, Erling Haaland amplió con un remate de zurda desde el centro del área “colocando el balón en la escuadra derecha”, tras una asistencia de Martin Ødegaard en un contraataque. La reacción de Senegal fue inmediata: a los 52′, Ismaïla Sarr descontó con un derechazo desde el centro del área para el 2-1. Sin embargo, un minuto después, Haaland volvió a aparecer para el 3-1 con un remate de derecha, también desde el centro del área.

Con el marcador en contra, Senegal intentó sostenerse en partido con cambios obligados y empuje ofensivo. A los 59′, el juego se detuvo por la lesión de Édouard Mendy, y a los 63′ se produjo un doble cambio: ingresaron Pathé Ciss por Lamine Camara y Mory Diaw reemplazó a Mendy. Noruega también movió el banco: a los 72′ entró Andreas Schjelderup por Antonio Nusa, y a los 84′ se dio otro doble cambio con Oscar Bobb por Alexander Sørloth y Leo Østigård por Torbjørn Heggem, este último por lesión.

El primer cuarto de hora de la etapa complementaria, fue de acciones cambiantes y se convirtieron tres goles. Noruega estira diferenciasa los dos minutos. El temible goleador de los Ciudadanos de la Premier League, Erling Haaland, siempre dispuesto no falló y decretó el 2 a 0, marcó con un remate de zurda desde el centro del área, colocando el balón en la derecha. La asistencia fue de Martin Ødegaard tras un contraataque.

Los los "Leones de la Teranga" fueron en busca del descuento. Que llegó antes pasando los siete minutos del segundo tiempo, por intermedio de Ismaïla Sarr con un remate de derecha desde el centro del área, para alcanzar 1-2 transitorio.

Doce minutos, de un arranque solberbio. Otra vez, Erling Haaland anotó con un remate de derecha desde el centro del área para poner un 3 a 1 más tranquilizador.

El tramo final dejó una última sacudida. A los 90+3′, Ismaïla Sarr anotó el 3-2 con un remate de derecha desde el centro del área y reabrió el partido en tiempo de descuento. Senegal buscó el empate con empuje y pelotas paradas: tuvo un remate a puerta de Pape Matar Sarr (90+2′) y terminó presionando con tiros de esquina, incluido uno en el 90+9′. Noruega defendió la ventaja en los minutos finales, en un cierre marcado por infracciones y jugadas detenidas: hubo faltas sobre Ismaïla Sarr y Mory Diaw, además de un tiro de esquina para Noruega en el 90′. El pitazo final confirmó el 3-2 y la clasificación noruega.

Antes del partido diluvió en La Gran Manzana y alrededores y se especuló que el partido podía ser suspendio.

La Previa

En el marco de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes a las 21:00 en el New York / New Jersey Stadium. El encuentro promete ser un choque de alto voltaje entre dos selecciones que buscan consolidar sus chances de avanzar a la siguiente etapa del torneo.

Noruega llega a este compromiso tras una contundente victoria en su debut, donde se impuso por goleada a Irak con anotaciones de Erling Haaland, quien marcó dos goles, además de Leo Östigard y Kristian Thorstvedt. Con este resultado, los Vikingos Rojos lideran la tabla del grupo, superando a Francia gracias a una mejor diferencia de goles. La última fecha los enfrentará a Les Blues en un duelo que puede definir el primer puesto, considerando que el desempate olímpico privilegiará el enfrentamiento directo entre ambos equipos.

Por su parte, Senegal comenzó el Mundial con una derrota por 3-1 frente a Francia en el MetLife Stadium. Liderados por Sadio Mané, Los Leones de Teranga necesitan una victoria ante Noruega para mantener vivas sus aspiraciones en un grupo sumamente competitivo y equilibrado.

Formaciones probables entre los Vikingos y Senegal

Noruega alinea a Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland y Antonio Nusa, bajo la dirección técnica de Stale Solbakken.

Senegal presentará a Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson y Sadio Mané, con Pape Thiaw como entrenador.

Este partido adquiere un valor decisivo para ambos conjuntos, ya que una victoria podría ser clave para definir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Noruega buscará mantener su liderazgo, mientras que Senegal intentará recuperarse para seguir en carrera.

Noruega y Senegal se enfrentan en partido clave del Grupo I del Mundial 2026

En paralelo, Francia intentará asegurar su pase ante Irak en Filadelfia, mientras que otros encuentros del torneo presentan situaciones apretadas, como Uruguay que tras empatar con Cabo Verde, debe mejorar su rendimiento para seguir en la pelea.

El Mundial 2026 continúa generando expectativas con partidos vibrantes y definiciones que mantienen en vilo a los aficionados de todo el mundo.