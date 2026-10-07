La fecha FIFA llegó a su fin y la FIFA publicó una nueva actualización de su ranking mundial. Aunque la Selección Argentina tuvo una actuación sobresaliente y ganó con autoridad los tres amistosos que disputó, la cima sigue teniendo dueño: España continúa como la mejor selección del planeta y amplió su ventaja al frente de la clasificación.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerró una ventana internacional soñada. Primero goleó 4-0 a Bolivia, luego aplastó 7-0 a Burkina Faso y finalmente derrotó 3-0 a Benín en una noche que quedará para la historia por marcar la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste después de más de dos décadas. Los resultados le permitieron alcanzar los 1972,80 puntos y mantenerse en el segundo escalón del ranking.

Sin embargo, los campeones del mundo no lograron recortar distancia con España. La Roja, vigente campeona mundial, firmó una fecha FIFA perfecta en la Nations League con triunfos frente a Inglaterra en Wembley, dos victorias sobre Croacia y otro éxito ante República Checa. Gracias a esa cosecha, llegó a los 2011,57 puntos y se consolidó como líder absoluta de la clasificación.

Detrás de los dos gigantes aparece Francia, que sostuvo el tercer puesto en el debut de Zinedine Zidane como entrenador. Los franceses alcanzan los 1958,86 puntos y lograron resistir el avance de Inglaterra, que permanece cuarta pese a la derrota sufrida ante España.

Uno de los movimientos más importantes dentro del Top 10 fue el ascenso de Portugal. Más allá de la polémica generada por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, los lusos ganaron sus cuatro encuentros de Nations League, se clasificaron a los cuartos de final y escalaron hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil al sexto lugar.

De esta manera, el ranking continúa reflejando una intensa pelea entre las principales potencias del fútbol mundial. España mantiene el liderazgo, Argentina sigue firme como escolta y Francia completa un podio que, por ahora, parece difícil de modificar. Sin embargo, con el Mundial cada vez más cerca, cada fecha FIFA puede provocar movimientos decisivos en la carrera por convertirse en la mejor selección del planeta.

Top 10 del ranking FIFA