Lionel Messi todavía no había salido a la cancha y el rating ya mostraba el interés por su último partido con la Selección Argentina. Telefe había instalado su cobertura en el Monumental y acompañó la espera con distintos programas, hasta llegar a una transmisión en la que la audiencia volvió a crecer.

El amistoso empezó con 31,9 puntos en Telefe, una base que aumentó durante la primera mitad. En ese tramo, el partido alcanzó una marca máxima de 35,2. Los registros corresponden a esa pantalla y muestran que la convocatoria televisiva se mantuvo mientras el capitán disputaba su despedida frente a Benín.

La otra transmisión, a cargo de TyC Sports, superó los 13 puntos. Entre ambas señales, la cifra de rating informada para la despedida fue de 48,3. El encuentro tuvo así dos emisiones que reunieron al público que siguió desde la televisión una noche centrada en el cierre de la etapa del rosarino.

Dentro de la cancha, la Selección Argentina ganó 3 a 0. A los 16 minutos del segundo tiempo, Nico Paz recibió un pase y definió al segundo palo. Messi también convirtió de penal y alcanzó su gol número 126 con la camiseta nacional, en el partido que puso fin a su recorrido con el equipo.

El rating de Telefe desde la previa hasta el final

El especial Palpitando la despedida de Leo había anticipado ese interés antes del arranque. Con Rodolfo Barili, Sofi Martínez y Maxi López desde distintos sectores del Monumental, comenzó con 8 puntos y llegó a 22,6. La propuesta de Telefe concentró la expectativa por el encuentro y consiguió elevar el rating a medida que se acercaba el partido.

La tarde incluyó Corta por Lozano, desde las 14:45, con un pico de 6,9 puntos. La cobertura había empezado a las 9:30 con A la Barbarossa, que alcanzó 5,7 y encabezó su franja. A las 13, El Noticiero de la Gente también lideró el mediodía, con una marca máxima de 8 puntos desde el estadio.

Durante la segunda mitad, la transmisión de Telefe pasó de un piso de 33,4 a 34,7 con el primer gol de la Selección Argentina. El pico de 36 llegó hacia el final. Ese dato dejó una particularidad de la jornada: la mayor audiencia de esa señal apareció después de horas de cobertura y cuando la despedida llegaba a su cierre.