Su último baile vestido de celeste y blanco no podía no tener un gol. Lionel Messi marcó de penal el 3-0 de la Selección Argentina ante Benín. Con el partido 2-0 arriba luego de dos asistencias suyas, Leo convirtió desde los doce pasos su último tanto con la Albiceleste, el número 126 en sus 208 encuentros con el combinado nacional.

Faltando veinte minutos para el final del encuentro, llegó una entrada muy imprudente del defensor beninés sobre Agustín Giay, y el árbitro chileno Fernando Vejar Díaz no dudó en sancionar penal. No había dudas del encargado: Messi tomó la pelota y, sacándose una mini espina de sus últimos penales fallados en el Mundial 2026, anotó el que se recordará como su último gol con la Selección Argentina con un remate cruzado y alto venciendo a Marcel Dandjinou, el arquero de Benín que le había tapado varios tiros anteriormente.

De esta forma, los números del '10' quedan en 208 encuentros y 126 tantos, además de 69 asistencias, líder en estos tres registros de la historia en la Selección Argentina. Después de ese último tanto, el juez del partido le entregó la pelota en sus manos y pitó el final, el momento que nadie quería que llegue: el último baile de Lionel Messi con Argentina.