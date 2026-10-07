¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
El tanto 126

En su noche inolvidable, el último gol de Messi en la Selección Argentina

Tras el penal sobre Giay, el capitán se hizo cargo del remate y en su adiós a la Albiceleste metió un zurdazo cruzado que puso el 3-0 contra Benín.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 00:00
PUBLICIDAD
En su última noche con la Selección, Messi marcó el 3-0 de penal de Argentina. (Foto: Reuters)

Su último baile vestido de celeste y blanco no podía no tener un gol. Lionel Messi marcó de penal el 3-0 de la Selección Argentina ante Benín. Con el partido 2-0 arriba luego de dos asistencias suyas, Leo convirtió desde los doce pasos su último tanto con la Albiceleste, el número 126 en sus 208 encuentros con el combinado nacional.

Faltando veinte minutos para el final del encuentro, llegó una entrada muy imprudente del defensor beninés sobre Agustín Giay, y el árbitro chileno Fernando Vejar Díaz no dudó en sancionar penal. No había dudas del encargado: Messi tomó la pelota y, sacándose una mini espina de sus últimos penales fallados en el Mundial 2026, anotó el que se recordará como su último gol con la Selección Argentina con un remate cruzado y alto venciendo a Marcel Dandjinou, el arquero de Benín que le había tapado varios tiros anteriormente.

De esta forma, los números del '10' quedan en 208 encuentros y 126 tantos, además de 69 asistencias, líder en estos tres registros de la historia en la Selección Argentina. Después de ese último tanto, el juez del partido le entregó la pelota en sus manos y pitó el final, el momento que nadie quería que llegue: el último baile de Lionel Messi con Argentina.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD