La Selección Argentina femenina Sub 20 goleó 8-0 a Benín por la segunda fecha del Grupo A y se recuperó tras un mal inicio en el Mundial de Polonia. Después de la derrota ante la anfitriona en el debut, el equipo dirigido por Christian Meloni consiguió su primera victoria en el torneo con un resultado histórico que se transformó en la mayor goleada de una selección femenina en una Copa del Mundo y llegará a la última jornada de la fase de grupos con chances de avanzar a los octavos de final.

Los tantos de la histórica goleada los convirtieron Julia Vinhas, que abrió la cuenta, Mercedes Diz por duplicado, y un estelar póker de Annika Paz, que fue la gran figura del duelo disputado en el Estadio Arena Katowice marcando el tercero, el quinto, tras que le atajaran un penal, el sexto y el séptimo, mientras que Julieta Aguilar completó la faena.

De esta manera, Argentina supera el 0-3 ante Polonia del debut, suma 3 puntos con una diferencia favorable de tantos y cerrará su participación en el Grupo A el viernes 11 de septiembre ante México, desde las 13. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final. Benín, que hacía su debut absoluto en una competencia FIFA, había sorprendido en su presentación al empatar 2-2 con México después de estar dos goles abajo. Sin embargo, hoy no pudo repetir aquella remontada y terminó sufriendo una derrota categórica que deja al conjunto africano al borde de la eliminación.

Formaciones

Argentina: Priscila Siben; Alma Velasco, Sofía Quiroga, Julia Vinhas Robledo, Carolina Ceniza; Camila Ochoa, Agustina Maldonado, Julieta Martínez; Mercedes Diz, Violeta Álvarez y Annika Paz. DT: Christian Meloni.

Benín: Larissa Saizonou; Jocelyne Tetchri, Nailatou Sadikou, Estelle Vidinhouede, Assanatou Alassane; Hermionne Lokossou, Yasminath Djibril, Mistourath Seibou; Hosane Soukou, Romaine Gandonou y Germaine Honfo. DT: Ouzerou Abdoulaye.