El fin de semana se realizará en Ciudad Deportiva la primera Expo Deporte, evento que conmemoratorio al día del Deportista neuquino. Dirán presente diferentes figuras del deporte provincial y nacional, donde Germán Portanova, DT de la selección Argentina de fútbol femenino, estará presentándose para todo el público.

EL fútbol femenino tuvo un gran crecimiento en la zona en los últimos años, selecciones provinciales y clubes de LIFUNE han marcado el camino en diferentes competencias que dijeron presente. Ante esto, es que este fin de semana llega a Neuquén Germán Portanova, DT de la selección Argentina para dos grandes jornadas, cerrando el sábado en su presentación como disertante en la Expo Deportes.

El entrenador de 52 años está al frente de la selección Argentina desde el 2021, periodo donde consiguió dos tercer puestos en Copa América del 2022, y 2025. Jugó un mundial: Australia-Nueva Zelanda 2023, y un Juego Panamericano de Chile 2023. Logró hace tres semanas, la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, con una prometedora nueva generación, y de forma invicta.

Inició su carrera como DT femenino en UAI Urquiza, club donde primero comandó el fútbol masculino. Durante cinco años transformó la institución de Buenos Aires como una de las principales dentro de la categoría, ganando cuatro títulos consecutivos de primera división, y disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

Previamente a presentarse en la Expo Deportes, el día viernes 28 trabajará junto a la Liga De futbol de Neuquén realizando visorias y capacitaciones para jugadoras, y cuerpos técnicos de clubes de la provincia, con el fin de aportar al crecimiento de la disciplina en la zona, que tiene hoy clubes en los primeros planos a nivel patagónicos y compitiendo en instancias finales a nivel nacional.

El sábado 29 se llevará a cabo el multitudinario evento deportivo en Ciudad Deportiva, donde además de diferentes disertantes de primer nivel nacional, también habrá eventos deportivos para toda la familia con inscripción libre y gratuita.