La Selección Argentina Sub 20 de fútbol femenino superó 3-2 a México por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Polonia y accedió a los octavos de final por segunda vez consecutiva en la historia.

En el Arena Katowice, la Albiceleste abrió el marcador de la mano de Annika Paz, goleador del equipo, con un cabezazo potente en “palomita”, pero las Aztecas dieron vuelta las acciones con un doblete de Deiry Ramírez.

Alma Velasco Heim lo igualó en a salida de un tiro libre, que le dio el empate que necesitaba el equipo que dirige Meloni para avanzar a la siguiente instancia.

Ya en el final, y con México buscando el tercero, Apareció Dolo Delgado para consumaron la remontada: presionó a la defensora, la anticipó y quedó con la arquera fuera del área, la eludió y definió con el arco a su voluntad.

Con el triunfo, Argentina quedó segunda del grupo A por detrás de las anfitrionas. Ahora se enfrentará contra las terceras de la zona C que aún tiene a Francia (4), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1). El próximo partido será el miércoles 16 de septiembre a las 10:00 (hora argentina).