¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
3-1 ante México

Argentina dio vuelta un partidazo y se metió en octavos de final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20

El equipo argentino aseguró su boleto a la siguiente instancia de la competencia que se disputa en Polonia. Quién será su rival.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 16:53
PUBLICIDAD
Argentina le ganó 3-2 a México y se metió a octavos de final del Mundial sub 20

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol femenino superó 3-2 a México por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Polonia y accedió a los octavos de final por segunda vez consecutiva en la historia.

En el Arena Katowice, la Albiceleste abrió el marcador de la mano de Annika Paz, goleador del equipo, con un cabezazo potente en “palomita”,  pero las Aztecas dieron vuelta las acciones con un doblete de Deiry Ramírez.

Alma Velasco Heim lo igualó en a salida de un tiro libre, que le dio el empate que necesitaba el equipo que dirige Meloni para avanzar a la siguiente instancia.

 Ya en el final, y con México buscando el tercero, Apareció Dolo Delgado para consumaron la remontada: presionó a la defensora, la anticipó y quedó con la arquera fuera del área, la eludió y definió con el arco a su voluntad.

Con el triunfo, Argentina quedó segunda del grupo A por detrás de las anfitrionas. Ahora se enfrentará contra las terceras de la zona C que aún tiene a Francia (4), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1). El próximo partido será el miércoles 16 de septiembre a las 10:00 (hora argentina).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD