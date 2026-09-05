La Selección Argentina Sub 20 femenina afronta un nuevo desafío internacional con una camada de futbolistas que busca hacerse un lugar en el fútbol de elite. Entre las convocadas por Christian Meloni aparecen dos delanteras cuyas historias tienen un detalle particular: son hijas de reconocidos exjugadores argentinos. Mercedes Diz y Dolores Delgado representan a la Albiceleste en el Mundial de la categoría y cargan con apellidos conocidos.

El equipo nacional debutará este sábado 5 de septiembre frente a Polonia, anfitrión del certamen, en el comienzo de una competencia que también tendrá como rivales de grupo a México y Benín. El entrenador eligió a 21 futbolistas para afrontar el torneo, después de un proceso de preparación desarrollado en el Predio de AFA en Ezeiza y de la clasificación obtenida en el Sudamericano Sub 20.

Una de las grandes promesas es Mercedes Diz, atacante de River Plate y nacida en Navarro el 23 de febrero de 2009. Sus primeros pasos fueron en EFIN, donde rápidamente llamó la atención por su capacidad para convertir. Su salto al Millonario tuvo una particularidad: Máximo Gallardo, padre de Marcelo Gallardo, la observó jugando junto a varones y recomendó que el club siguiera de cerca su evolución.

Nacidas para triunfar

Diz tuvo un crecimiento vertiginoso en las inferiores de River Plate. En 2023 fue parte del equipo Sub 16 que consiguió el título y posteriormente mantuvo una notable producción goleadora. Entre 2024 y 2025 marcó 13 tantos en apenas siete partidos de reserva. También dejó su huella ante Boca Juniors, con un doblete en Casa Amarilla que potenció todavía más su consideración dentro de la institución.

Su debut en Primera llegó en agosto de 2025, cuando ingresó ante Vélez con apenas 16 años. Poco después consiguió su primer gol frente a Independiente. Además, protagonizó un momento inolvidable en el Superclásico femenino: convirtió el tanto del triunfo 1-0 de River ante Boca en el complejo Pedro Pompilio, resultado que terminó con una extensa racha sin victorias millonarias como visitante.

El apellido Diz tiene una historia propia dentro del fútbol argentino. Mercedes es hija de Facundo Diz, exdelantero que disputó 505 partidos y convirtió 115 goles durante su carrera. El exfutbolista pasó por clubes como Banfield, Tigre, Quilmes, All Boys, Olimpo, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano, además de haber jugado en el exterior.

Nacidas para triunfar

La otra protagonista es Dolores Delgado, nacida en Estambul el 17 de abril de 2008 y formada futbolísticamente en España. La atacante tuvo un recorrido destacado por las divisiones juveniles de Real Madrid y llegó a convertirse en la primera argentina en disputar un partido con el primer equipo del club madrileño, durante un amistoso ante Deportivo de La Coruña. En inferiores alcanzó cifras impactantes, con 47 goles en 19 partidos y registros que también incluyeron 18 asistencias.

Delgado es hija de Matías Delgado, recordado exjugador de Chacarita Juniors y figura del Basel de Suiza. Aunque creció prácticamente toda su vida en España y posee pasaporte italiano, decidió representar a Argentina. Meloni la convocó por primera vez en 2023 para el Sudamericano Sub 17 y desde entonces continuó vinculada a los seleccionados juveniles. Ahora, junto a Mercedes Diz, integra una generación que buscará dejar su marca en el Mundial Sub 20.