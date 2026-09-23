Buscando el partido definitorio, la Selección Argentina le gana 1-0 a Perú por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albiceleste encontró la ventaja sobre el final por un gran remate de Santiago Espíndola y logra un triunfo clave en el estadio Marcelo Bielsa que le está haciendo avanzar a la final por la medalla de oro. El duelo es transmitido por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.

Argentina llega después de una clasificación muy ajustada frente a los venezolanos. El equipo igualó 1-1 en la última fecha de la fase de grupos y consiguió el pase a semifinales gracias al golazo de Ramiro Tulián en el tiempo de descuento. Con cuatro puntos, terminó segundo en el Grupo B después de haber derrotado a Uruguay y empatado ante la Vinotinto.

El gol de Tulián puso a Argentina en semifinales. (Foto: X @Argentina)

Por el lado de Perú, llega luego de finalizar primero en el Grupo A con seis puntos. La Bicolor derrotó 2-0 a Chile y 2-1 a Panamá y llegó a esta instancia favorecida por el sistema de desempate olímpico. El conjunto dirigido por Thiago Kosloski buscará dar el golpe ante la Argentina para meterse en la definición.

Así forma Argentina

La Albiceleste buscará una nueva final a nivel juvenil ante la Bicolor, y los once elegidos por Placente son Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián.