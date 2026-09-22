Una vez finalizado el Mundial 2026, las dudas sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina se volvieron mayores, incluso por las propias palabras del entrenador. No obstante, y si bien todavía no está oficializado, AFA avanza y es optimista respecto de la renovación del Gringo al menos hasta 2028. Desde la casa madre del fútbol argentino optimistas con que las negociaciones lleguen a buen puerto para que el vínculo actual, que vence a fines de diciembre, se estire al menos hasta la Copa América 2028, con una opción para extenderlo por otros dos años y llegar al Mundial 2030.

El propio Scaloni habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de no seguir luego de la final perdida ante España. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veré”, había expresado el entrenador, que tras la derrota en la final de la Copa del Mundo se replanteó su decisión de continuar o no. Desde entonces, la AFA mantuvo conversaciones para intentar convencerlo de continuar y pareciera estar cerca de lograrlo.

Qué propuesta le hizo la AFA a Scaloni

La alternativa que está sobre la mesa es un vínculo de modalidad 2+2: dos años asegurados y la posibilidad de extenderlo por otros dos. De concretarse, Scaloni podría conducir a la Selección durante el próximo proceso de Copa América y también hasta el Mundial 2030, lo que implicaría encarar un tercer ciclo mundialista desde que asumió en 2018.

Desde la dirigencia creen que hay señales para pensar en una continuidad y una de ellas fue la propia convocatoria para esta fecha FIFA, en la que Scaloni volvió a incluir a jugadores que venía siguiendo y dan a pensar la chance de encarar un recambio generacional. A las convocatorias de Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Valentín Gómez y Ezequiel Fernández se sumaron los primeros llamados a Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada.

El deseo del plantel, otra parte importante

Los futbolistas del seleccionado también se pronunciaron en las últimas horas sobre el futuro del entrenador y la voluntad es unánime: el grupo está con Scaloni y le gustaría que continúe. Alexis Mac Allister fue uno de los más claros al respecto: “Ojalá que siga con nosotros, este grupo lo quiere muchísimo y está orgulloso de él”. Mientras tanto, Scaloni dirigirá los próximos amistosos de la Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último de esos será además la despedida de Lionel Messi frente al público argentino.